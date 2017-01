El PP pide al Ayuntamiento que ceda el suelo para la comisaría

La reforma de la comisaría de Campo Madre de Dios o la construcción de unas nuevas dependencias que suplan a ese más que obsoleto edificio policial va camino de convertirse en un culebrón que promete ocupar muchas hojas de periódico. Hace unos meses se destapó que Interior no podía ejecutar las actuaciones dado que los terrenos en los que se levanta la comisaría no son todos del Ministerio, sino que parte pertenecen a la Mutualidad de Previsión Social de la Policía Nacional (Mupol) -esos terrenos fueron cedidos por el Ayuntamiento en 1958- y se anunció que todas las partes trabajarían para hacer realidad la reforma lo más pronto posible. Tras aquello, el último capítulo hasta el momento lo protagonizó ayer el parlamentario por Córdoba del PP, Rafael Merino, quien en calidad de "presidente de la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados", como él mismo quiso dejar claro, pidió a la alcaldesa de la ciudad, Isabel Ambrosio, "lealtad institucional para encontrar una solución en el asunto de la Comisaría de Campo Madre de Dios". Y esa solución pasa, según Merino, por que el Ayuntamiento acabe cediendo suelo para equipamientos que Interior utilizaría para levantar un nuevo edificio, "que no tiene por qué estar en la misma zona en la que se ubica la actual comisaría", dijo. No obstante, la opción de construcción del edificio en otro lugar de la ciudad no gusta nada a los sindicatos policiales que llevan ya años clamando en el desierto que se reforme el edificio o que se construya uno nuevo y que han dejado claro que quieren que la comisaría no se mueva de la zona.

Otra opción de la que habló Merino es que el Ayuntamiento revoque "por incumplimiento" la cesión de esos terrenos que en 1958 realizó a Mupol. "Esa cesión se realizó para que la mutualidad construyera una treintena de viviendas que al final no ha construido, por lo que el Ayuntamiento puede pedir que reviertan esos terrenos y después cedérselos a interior para que construya la comisaría", puntualizó Merino. Esta opción podría acabar en los tribunales dado que la mutualidad, según ha podido saber este periódico, no está por la labor de perder a coste cero esos terrenos.

Merino insistió en que tanto el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, como el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, "han mostrado una voluntad decidida para que haya una partida para la comisaría en los próximos Presupuestos Generales del Estado (PGE)". "Aún estamos a tiempo de buscar una solución, pero la alcaldesa debe anteponer a los intereses políticos a los policías, funcionarios y ciudadanos que tienen que realizar gestiones allí", aseveró. Para Merino, la carta que Ambrosio ha remitido al Ministerio a tal efecto -acompañada de un informe jurídico municipal que insta a Interior y a Mupol a ponerse de acuerdo en lo que respecta al suelo- "sólo retrasa el asunto, sin aportar ninguna solución; no es de recibo que el diputado socialista Antonio Hurtado esté pidiendo que los presupuestos incluyan una partida para la Comisaría y, a la vez, la alcaldesa esté poniendo obstáculos al Gobierno para llevarla a cabo", dijo.