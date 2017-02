La POLICÍA suspende a Interior

El bloqueo que sufre la construcción de una nueva comisaría -ya sea en los terrenos que ocupa la de Campo Madre de Dios o en otro solar o equipamiento cedido por el Ayuntamiento- es tan sólo la punta del iceberg -y qué punta- de los problemas ya históricos que los sindicatos policiales exigen -como voz que clama en el desierto- al Ministerio de Interior que resuelva. En el caso de la comisaría, los cuatro principales sindicatos de la Policía Nacional en Córdoba se unieron en una plataforma, Policía en Conflicto, con la intención de hacer presión al Ministerio y que de una vez por todas hiciera realidad el proyecto. El colectivo policial empezó a creerse las promesas de la Administración Rajoy respecto a ese proyecto hasta que "nos quedamos totalmente sorprendidos cuando se nos traslada [a finales del pasado año] por parte del secretario de Estado de Seguridad [José Antonio Nieto] que no se puede actuar en Campo Madre de Dios porque parte del suelo de la comisaría corresponde a la Mutualidad de Provisión Social de la Policía [Mupol]", sentencia el portavoz del colectivo policial, Fernando Ramón Calderón.

Policía en Conflicto se ha convertido en un convidado de piedra en medio de un cruce de declaraciones entre el Gobierno central y el Ayuntamiento sobre cómo arreglar "el problema", un problema que, según el Consistorio no es tal, dado que considera que los terrenos son de Interior puesto que Mupol no ha ejecutado en su totalidad el fin -la construcción de viviendas para la Policía- para el que el propio Ayuntamiento le cedió en pleno franquismo esos terrenos.

La reforma de la comisaría es tan sólo la punta del iceberg, avisan los uniformados

La Administración Rajoy, no obstante, está enrocada en las tres opciones que le presentó al Ayuntamiento para arreglar la comisaría: cambiar la norma urbanística en el complejo para poder construir en altura, la cesión de suelo municipal en otro lugar o la cesión de un equipamiento también municipal. "Nos hemos quedado sorprendidos de la que se ha montado a base de declaraciones y estamos dolidos. No sabemos si hay interés en que haya una nueva comisaría y nadie nos ha consultado sobre nuestro punto de vista. Nos preocupa la situación y queremos que se aclare; no entenderíamos que se pierda esta oportunidad", relata Calderón.

El portavoz de la plataforma insiste en que la primera opción de la plataforma pasa por un acuerdo entre el Ministerio y la mutua de la Policía Nacional. "Sería un sueño para nosotros", añade. Y sería un sueño, porque Policía en Conflicto siempre ha insistido en que la comisaría debe seguir en Campo Madre de Dios o, si no es posible, en un lugar lo más cercano posible. "Debe seguir en el Distrito Este, que es uno de los más complejos. La comisaría de Campo Madre de Dios da cobertura a barrios en los que se ha conseguido reducir los índices de delincuencia; además, su ubicación es inmejorable, al estar cerca de nudos viarios que permiten llegar a los lugares a los que nos tengamos que desplazar en un tiempo óptimo", dice. De momento, la plataforma no tiene más remedio que esperar desesperada e impotente a que de alguna forma se desbloquee la situación.

Pero, lo dicho. La comisaría tan sólo es la punta del iceberg. Fernando Ramón Calderón, ahora en calidad de secretario provincial de la Confederación Española de Policía (CEP), plantea que otro de los graves problemas a los que se enfrenta el colectivo policial en Córdoba es a la carencia de personal. "Faltan entre 100 y 120 agentes", denuncia. O, lo que es lo mismo, hay un 20% menos de plantilla respecto al número de funcionarios que debería atender en materia de seguridad (activa y preventiva) a la ciudad, que sobrepasa los 300.000 habitantes. El sindicato reiteró que la plantilla requiere "con urgencia un aumento real de efectivos, con una modificación al alza de su actual catálogo de puestos de trabajos".

Así, se debe alcanzar el techo de los 720 efectivos, "acorde a las necesidades que demanda la realidad urbana, donde barriadas periféricas como Villarrubia, El Higuerón o Alcolea requieren una presencia policial in situ y no meramente puntual y a requerimiento previo". La CEP denuncia que si a los actuales e insuficientes recursos de personal y medios disponibles se le suma un modelo de gestión aplicado por la superioridad "insuficientemente efectivo y con desajustes operativos" en determinados servicios policiales se activa in crescendo los colapsos operativos detectados en la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana (BPSC), especialmente en los Grupos de Atención al Ciudadano (GAC), los llamados zetas (radiopatrullas) o en las Unidades de Protección y Seguridad (UPS).

Los primeros (los GAC), porque como consecuencia del cumplimiento de otros servicios, como las custodias hospitalarias de detenidos o el apoyo a otras unidades policiales, son detraídos de forma constante de sus principales funciones operativas, como es la seguridad ciudadana (preventiva y activa) vinculada al 091, es decir, a los ciudadanos. Y en el caso de las unidades UPS, encargadas (entre otras funciones operativas) del traslado y custodias de presos y penados a los centros hospitalarios (especialmente al Hospital Reina Sofía) "sufriendo" el colapso operativo, como consecuencia de las custodias en planta (habitación hospitalaria) al no ser derivados los presos o penados, atendidos por el personal sanitario y custodiados por policías, al Módulo Penitenciario del Hospital Provincial. Esta situación deficitaria de policías, así como el desvío de personal de unas áreas a otras y a la suma de una gestión operativa cuestionable, supone -a juicio de la CEP- una "colisión grave" con el interés de protección de la seguridad ciudadana. Y la prueba -alerta la CEP- es el número de dotaciones uniformadas reales (no desviadas a otros servicios) disponibles en las calles de Córdoba capital.

También el Sindicato Unificado de Policía (SUP) cuantifica la falta de personal en más de un centenar de agentes e insiste asimismo en los problemas que ello supone en cuanto a cobertura ciudadana, según relata su secretario provincial, Antonio Crespo. "La alarmante falta de personal se ve agravada por la implantación de una nueva jornada laboral", puesto que "para poder aplicarla correctamente harían falta más funcionarios, todo lo contrario a lo que ocurre", ya que "hace años que no se cubre la tasa de reposición". Igualmente, señala que "los funcionarios no pueden conciliar su vida familiar con la laboral", al tiempo que "un porcentaje muy alto de los uniformados que trabajan a turnos aún no han podido disfrutar de todas sus vacaciones, ni asuntos propios del año anterior, y acumulan días de compensación, generados por el exceso horario".

Según apuntan desde el SUP, "toda esta falta de personal y el mal reparto de los efectivos repercute negativamente en la seguridad de los propios funcionarios, teniendo que atender llamadas de alta peligrosidad un indicativo solo, sin la posibilidad de recibir apoyo de compañeros". Además, añaden que "las condiciones en que se custodia a los presos o detenidos no son las más idóneas, empezando por la privacidad del preso/detenido -que se encuentra en un ala acompañado de otros enfermos que no tienen por qué saber su condición de detenido o preso y, sin embargo, está a la vista de todos que está siendo custodiado por la policía-, ni para las funciones del policía -que no dispone de las medidas oportunas para asegurar la custodia de esta persona y la seguridad de todos los que le rodean-". El sindicato indica que la ciudad dispone de un hospital con un módulo penitenciario, que "si se usara generaría un ahorro de personal y optimización en el uso de los efectivos policiales". Por otro lado, subraya que en la Oficina de Denuncias y Atención al Ciudadano existen "multitud de problemas", y aunque "es cierto que en esta unidad el déficit de personal es menor, también tiene alguna carencia".

"El problema más acuciante al que se enfrente la Policía en Córdoba es el de la falta de personal, lo que repercute en la inseguridad ciudadana", destaca el secretario provincial de la Unión Federal de Policía (UFP), Rubén Torres. "A esa falta de personal habría que sumar otras carencias como la falta de vehículos y armamento, además de la de elementos de seguridad, como es el caso de los chalecos antibalas", denuncia Torres. Todos los sindicatos denuncian la ausencia de chalecos femeninos: "Simplemente, no compran femeninos porque son más caros que los masculinos, cuando los femeninos son distintos". "Nuestras compañeras tienen que utilizar los nuestros, que para nada son igual que los suyos, ajustándose los velcros", relata Crespo, quien coincide con Calderón y Torres en que los chalecos antibalas deben ser unipersonales y que tiene que haber uno por cada taquilla policial.

Pero hay muchas más demandas históricas y algunas otras que no lo son tanto como las relacionadas con el nivel 4 de alerta terrorista -el máximo es nivel 5- en el que vive la ciudad. "Hemos pedido que los agentes que utilizan la escopeta Franchi [en vigilancia antiterrorista] hagan prácticas de tiro real y la excusa que nos ponen para ello es que no hay dinero para un médico y un servicio de ambulancia, que tendrían que estar presentes en esas prácticas; tampoco se están dando cursos de formación y prevención de seguridad personal a los agentes en este sentido", detalla el secretario provincial del CEP, que como los del SUP y la UFP denuncian asimismo la merma en la flota de vehículos policiales y el mal estado en el que se encuentran muchos de los que aún se utilizan para prestar servicio. "Entre un 20 y un 30% de la flota supera los 200.000 kilómetros; los llevamos al taller, donde hacen lo que pueden, pero los vehículos están tan mal que los arreglos duran poco", lamenta Crespo.