Omertá: un virus que se contagia

A LBERTO de los Ríos, concejal de Ganemos, abandona la política municipal. Se vuelve al instituto, a sus clases de Historia, a su vocación primera. Por ahora no ha dicho el porqué, o yo no se lo he escuchado ni leído, y me escama pues siempre fue él, desde que entró en la vida pública con ilusión casi quinceña, hombre extrovertido y con tendencia a dar cuenta donde fuese de sus pensares y aconteceres. Su personalidad creo que es así, abierta, alegre, pero ahora anda esquivo, y sólo se espera que desvele algo en el Pleno capitular donde renunciará al cargo y entonará la despedida. Y sin ser una Rappel ni una Aramis ni un Octavito Aceves ya adelanto que tampoco allí descubrirá el todavía edil las dudas que puedan asaltarnos. Quedarán en el aire como siempre quedan cuando un hombre de valía dice adiós a la política de este modo. De los Ríos será, como se suele decir con cierta sorna en estos casos, "elegante". Y esto es así porque la prudencia le llevará a mantener una actitud diplomática, respetuosa con lo que deja atrás, y porque al final en los partidos rige una especie de omertá, de ley del silencio, y quien se la salta queda marcado para siempre como una señal roja rojísima. Triste realidad que cunde en todos los partidos, en los viejos y también en los nuevos pues se contagia, y que es un síntoma notorio de que la mecánica democrática funciona mal en unas organizaciones dadas a la estrategia grisácea, al caudillaje y la aceptación sicaria e interesada de las órdenes del mandón de turno. Partidos por tanto que se parecen más a empresas privadas sin transparencia y con intereses únicamente pecuniarios, en ocasiones incluso a las mafias, que a organizaciones con vocación pública en las que deberían de primar otros valores.

La democracia, con ese cáncer en su seno, está muy claro que no puede funcionar. Porque tal sistema obstaculiza que a las zonas de liderazgo o de responsabilidad lleguen personas brillantes y que sienten la política como una vocación de servicio a su patria o a su tierra y no como un mero oficio que les permita llevar un tren de vida que ni locos lograrían en la guerra sin cuartel que es la economía privada. Si se les niega el libre albedrío y se les obliga a comer el pienso bovino de los mansos anhelantes de poltrona, ¿cómo esperar que personas brillantes, acostumbradas al libre pensamiento y con un buen oficio al que volver, se queden metidas en ese cepo y no ansíen recuperar la libertad que les corresponde como humanos en democracia? De ahí justamente proceden estos desapegos y desencantos, a los que sólo son inmunes algunos tipos también de valía pero lo suficientemente ácidos y realistas como para saber de antemano lo que es la realpolitik. Lo suficientemente cautos como para dar por supuesto que el fin -poder transformar la realidad- ha de justifificar los medios, que inevitablemente pasan por aguantar con un punto de cinismo el borreguismo establecido. Si no se entiende que la vida humana es un juego de máscaras difícilmente se podrá prosperar en un entorno especialmente enmascarado, oscuro.

Y ojalá cambiase, pero no, no cambiará. Ni una hoja se moverá porque quienes tienen la decisión para hacerlo son los mismos a los que no les interesa nada que se haga. "Nadie se capa con su propia navaja", dice el refranero español con agudeza. Y, como casi siempre, acierta, da en el blanco. Ni listas abiertas veremos por tanto ni nada que se le parezca, sino las componendas de siempre que seguirán ampliando la ancha grieta que existe entre los partidos y sus electores. Y el final a todo esto será oscuro, con más tipos mesiánicos de los que ya hay vendiendo el maná de la salvación colectiva cuando en su vida profesional apenas han sido capaces de ofrecer algún tímido brillo. La política en mediocracia, la historia lo demuestra, produce monstruos.