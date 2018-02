El Obispado demanda una justificación del freno a la licencia del Palacio Episcopal

El Obispado no entiende el porqué de la "paralización" por parte de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) de la licencia de obras para la remodelación del Palacio Episcopal y demanda una justificación que explique "el porqué de esa paralización cuando todo estaba negociado entre ellos y nosotros", detallaron ayer fuentes del Obispado. El problema que impide esa licencia es una escalera que ya anteriormente Urbanismo dijo que había que modificar "y después de hacer esa modificación no se nos han manifestado razones jurídicas, urbanísticas o patrimoniales que rebatan lo que definitivamente hemos presentado; parecen razones políticas más que otra cosa", puntualizaron las fuentes del Obispado. "Nos sorprende enormemente que sigan poniendo en crisis la escalera y no dé razones del por qué", añadieron las fuentes

Ayer también habló del asunto la alcaldesa, Isabel Ambrosio, quien insistió en que si el Cabildo Catedral quiere obtener la licencia para la remodelación del Palacio Episcopal tendrá que "cumplir el trámite". "Las licencias de obra son actos reglados, no son discrecionales, por lo que si se cumple con los criterios de exigencias de las limitaciones y del planteamiento de la norma que tiene la ciudad, se otorga la licencia de obra, y si no se cumple con lo que exige y establece la Gerencia de Urbanismo y las normas urbanísticas, se modifica y se implementa si hace falta y se otorga la licencia", defendió.

La alcaldesa subrayó que "la norma está para cumplirla". No obstante, la alcaldesa insistió en que no está al tanto de los detalles del expediente del Palacio Episcopal, "como tampoco lo estoy de los miles de expedientes que hay en Gerencia de Urbanismo pendientes de una licencia".