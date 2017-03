El Obispado aprueba los estatutos de la Hermandad de La Conversión

Tras 14 años de trabajo La Conversión ha conseguido ser hermandad de pleno derecho. El Obispado ha aprobado sus estatutos, que se encontraban ad experimentum, de forma que la cofradía de Electromecánicas ha cumplido uno de los sueños a los que aspiraba. Con ello, el obispo también la ha erigido canónicamente en la Iglesia de Nuestra Señora del Rosario. El siguiente objetivo será llegar a carrera oficial, pero para eso aún queda tiempo ya que la hermandad quiere quedar pasos lentos y firmes, como ha hecho hasta ahora.

El hermano mayor de La Conversión, Rafael Dorado, mostró la "alegría compartida entre todos los hermanos" ante esta noticia tan deseada. Así, recordó que el germen de la cofradía fue un grupo parroquial en torno a la virgen del Rosario y un taller cofrade que él mismo creó en 2003 con los niños del colegio. "Los chavales que ahora tengo en la junta de gobierno entonces tenían ocho años", apuntó. Desde entonces "ha sido un trabajo muy largo, mucho camino, pero hemos ido despacito y haciendo las cosas lo mejor posible; y aquí está el resultado".

En estos 14 años La Conversión ha conseguido imágenes nuevas; en 2011 llegó -procedente de la iglesia de San Andrés- la Virgen de Salud y Consuelo, de Martínez Cerrillo, y en 2015 estrenó la talla del Cristo de la Oración y la Caridad en la Conversión del Buen Ladrón, realizada por Pedro García Velasco. Además, han pasado de salir sólo con la Virgen del Rosario -una imagen de pequeñas dimensiones- en una parihuela por el barrio a sacar una procesión en la víspera de Semana Santa (el Sábado de Pasión), algo que hacen desde hace cuatro años. De hecho, Dorado explicó que este año saldrán más de 20 equipos de nazarenos, lo que muestra que poco a poco la hermandad se ha ido afianzando en el barrio, Electromecánicas, y sus alrededores. También "se nos conoce ya en el ambiente cofrade cordobés", apuntó Dorado.

El camino ha sido "muy bonito e ilusionante" al ver "cómo de ese taller cofrade con ocho niños del colegio Mirasierra del Parque Azahara se ha podido crear una cofradía que de aquí a unos años podrá llegar a la Catedral".

Ahora seguirán el ritmo que han llevado hasta ahora porque piensan que en el ámbito cofrade "todo lo que sea correr es tirar el dinero". En las próximas semanas celebrarán una misa de Acción de Gracias y seguirán trabajando para su salida el Sábado de Pasión.

Por ahora no se ponen metas de cara a la llegada a carrera oficial, no quieren ir deprisa: "cuando surja, surgirá, pero no nos ponemos fechas; será cuando nos veamos capacitados y tengamos un proyecto digno para llegar a carrera oficial para que no desentonemos con las demás hermandades", puntualizó Dorado, y agregó que "entonces nos echaremos a la calle sin miedo ninguno, por estar lejos no vamos a tener reparo en llegar a la Catedral". En la actualidad La Conversión cuenta con casi 300 hermanos y esta noticia puede animar a que ese número aumente.