La ONCE inicia una campaña de concienciación sobre discapacidad

La delegada de Consumo y Participación Ciudadana de la Diputación, Aurora Barbero, la directora de la ONCE en Córdoba, Carmen Aguilera, y la consejera territorial, Inmaculada Adrián, presentaron ayer la semana de la ONCE bajo el lema Mira cómo veo. Bajo este epígrafe, el Consejo Territorial en Andalucía, Ceuta y Melilla de la ONCE desarrollará un amplio programa de actividades tanto en la capital como en Lucena y Fernán Núñez "con la ilusión de implicar a la ciudadanía cordobesa en un doble sentido, en señal de agradecimiento a la confianza que depositan a diario en la labor social que realiza la ONCE, y como un instrumento de concienciación masiva y activa a favor de la integración de las personas con discapacidad en la sociedad", según explicó la presidenta de Consejo, Isabel Viuret.

La consejera territorial comunicó que "varias de estas actividades serán llevadas a cabo con la colaboración de diferentes colectivos" y añadió que "el objetivo principal de los talleres de sensibilización y eliminación de barreras es el de acercar a la sociedad cordobesa la realidad de una persona discapacitada, con todos los retos que ello supone".

Por su parte, el delegado en Córdoba de Personas Sordociegas, Juan Valdés, presentó el bastón rojo y blanco para personas con discapacidad auditiva y visual, cuyo color servirá como distintivo para diferenciarlo del blanco que suelen usar las personas ciegas.