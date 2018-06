La ONCE dedica su cupón al Gran Teatro

La ONCE dedicará el sorteo de fin de semana del 10 de junio al Gran Teatro, dentro de la nueva serie monográfica de sorteos de la ONCE que, bajo el epígrafe genérico de Ciudades a Escena, se dedica a los teatros españoles de mayor arraigo social y cultural. La directora de la ONCE en Córdoba, Carmen Aguilera, presentó la imagen de este cupón a la alcaldesa, Isabel Ambrosio, y al segundo teniente de alcalde del Ayuntamiento de Córdoba y presidente del IMAE, David Luque, en un acto que tuvo lugar en la sede del Palacio de Orive. Al respecto, Aguilera se mostró "muy orgullosa" de que esta nueva serie monográfica de cupones "lleve a toda España la imagen del Gran Teatro de Córdoba, que es un referente y un revulsivo cultural que todos los cordobeses sentimos como propio", así como "un transgresor de sensaciones y emociones a través de la cultura para distintas generaciones".