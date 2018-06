Niños ingresados crearán un jardín vertical en el Infantil

La terraza del Hospital Materno-Infantil tendrá un jardín vertical realizado por niños ingresados en el centro, que además utilizarán este espacio para realizar talleres de ciencia recreativa y medioambiental para relacionarse con la naturaleza durante su estancia en el centro. La actividad es posible gracias a la colaboración entre el hospital el Real Jardín Botánico y el proyecto Aprender Jugando de la Universidad de Córdoba.

En la fase creativa, los pequeños decorarán dos macetas con corazones (emblema de la semana del donante), además de colocarle su nombre. Una vez hecho esto, pasarán a trasplantar dos plantas (aromáticas, ornamentales y crasas) en ellas y colocarlas en el sitio escogido. Una vez que los niños hayan terminado su hospitalización podrán llevarse una de las macetas como símbolo de su recuperación, quedando la otra en el hospital para formar parte de este jardín.

Otra de las actividades que podrán desarrollar consiste en conocer el mundo vegetal a través de un recorrido explicativo de las plantas escogidas para la realización del jardín vertical.

El trabajo al aire libre, el contacto con la naturaleza mediante el juego activo, manipulativo y cooperativo harán su estancia en el centro sanitario más grata, lo que puede repercutir de manera positiva en su estado de ánimo y, por tanto, en su salud. Este es el inicio de una serie de talleres que después del verano se pondrá en marcha a través del proyecto Aprender Jugando en el centro hospitalario.

Por otra parte, la diseñadora de zapatos Noelia Millares visitó ayer el Reina Sofía para sumarse a la decimosexta Semana del Donante. La artesana onubense entregó a la directora gerente del hospital, Valle García, unos tacones muy especiales que ha diseñado para la ocasión inspirándose en la donación de órganos. Como ella misma señaló, "he puesto mucho corazón en el diseño de estos zapatos de tacón combinando el rojo y el blanco. Me he basado en el logo de la campaña de la donación de órganos del Hospital Reina Sofía y he estampado el corazón envuelto como regalo en la puntera y en el tacón, mientras que en el resto del zapato cobran protagonismo los lunares y el lema Regala vida, dona órganos".

El Reina Sofía concluirá hoy el programa de esta semana con un flashmob al que asistirán alrededor de 200 personas para bailar una coreografía por la donación. La actividad, organizada en colaboración con el Gran Teatro, la Academia Langa y la Escuela Yocanto, se llevará a cabo a las 11:30 en la puerta del Teatro Góngora.