Nieto niega el "amaño" de facturas en el PP y defiende su gestión del partido

El secretario de Estado de Seguridad y expresidente provincial del PP, José Antonio Nieto, sostuvo ayer que "no se amañaron facturas" ni tampoco se "fracturaron los gastos" de la campaña electoral de los populares cordobeses en su etapa como máximo responsable de esta organización. A preguntas de los periodistas al término de su comparecencia en la Comisión de Interior del Senado, José Antonio Nieto dijo estar tranquilo por la inclusión de facturas y correos del PP de Córdoba en el sumario del caso Púnica que se instruye en la Audiencia Nacional. "En esos correos interceptados lo que se hace por parte de una empresa que dirige una campaña, que es una cosa muy compleja, es que le ponga una factura que no estaba abonada para que se pueda realizar el pago, para que pague el PP esa factura", sostuvo Nieto, insistiendo en que lo que se pide es que se ponga "una fecha". El número dos de Interior recordó que entonces él se encargaba de "dirigir" el PP de Córdoba. "Yo la contabilidad no la llevaba", comentó, "ni siquiera la gestión del partido ni la campaña". No obstante, defendió tajantemente: "No ha habido ninguna empresa que haya pagado nunca un gasto electoral del PP, ni bajo mi presidencia ni bajo otra".

Nieto pidió "rigor" en las informaciones, mostrando su respeto a la libertad de expresión. "Pido que se pongan en la piel de la otra persona por el daño que se hace tergiversando y forzando hasta el extremo", indicó, remitiéndose al comunicado del PP de Córdoba en el que ya se negó cualquier amaño en sus cuentas.

"Quiero decirle que estoy absolutamente tranquilo por dos razones: por cómo he actuado siempre como presidente del partido y alcalde de Córdoba y, sobre todo, por el rigor con que utiliza su partido la información", ha dicho Nieto al socialista Antonio Julián Rodríguez Esquerdo, antes de iniciar su comparecencia sobre la política penitenciara. Además destacó que la Guardia Civil "no ha apuntando nada" ni ha hecho "ninguna manifestación sobre nada". Nieto detalló que esos dos correos electrónicos se refieren, de un lado, a una persona a la que aprecia personalmente y que tuvo responsabilidades directas en la citada campaña electoral, en alusión a José María Bellido, actual portavoz del PP en el Ayuntamiento de Córdoba, y en el otro correo a una persona que realiza trabajos en una empresa.

Precisamente Bellido defendió ayer los pagos realizados desde el PP y aseguró que "todos los grupos envían sus fondos, total o parcialmente, a los partidos" respectivos, es decir, "los grupos recibimos una asignación del ayuntamiento" y ésta "se manda al partido, en parte, en cumplimiento de la Ley de Financiación de los Partidos Políticos". En el caso del PP, además, "hay un convenio", incorporado a "una memoria, y está todo fiscalizado". Ganemos, por su parte, apuntó ayer que pedirá en el Pleno de septiembre una comisión de investigación sobre este caso, a lo que Bellido respondió que "tiene que ser más amplia, porque aquí todo el mundo ha tenido cuentas de grupos y aportaciones a los partidos".