Nieto considera "absurdo" que no pueda seguir como presidente y apoyará a Molina

Molesto pero resignado. Así se ha presentado hoy el presidente del PP de Córdoba, José Antonio Nieto, ante su primer encuentro con los medios después de que se conociera que la dirección nacional le impide presentarse a la reelección. El también secretario de Estado de Seguridad ha reconocido que no le han gustado "las formas" en que se produjo esa comunicación y que "yo no he visto ninguna resolución de ningún órgano del partido" que le impida presentarse. Aún así, "no quiero empezar una batalla, porque al final pierde el partido y yo siempre he sido disciplinado", ha dicho.

El todavía presidente del PP cordobés ha considerado "absurda" la decisión, pero aún así la acata y, aunque no ha querido pronunciarse sobre si el presidente andaluz, Juanma Moreno, ha tenido algo que ver, sí que ha reconocido que "me extrañaría mucho que haya estado al margen, supongo que estaría al tanto y apoyaría la decisión". Nieto confía en que finalmente sólo haya una candidatura "que dé unidad al partido" porque, reconoció, "las divisiones internas en el PP son un drama". Así, consideró que el candidato oficialista que se ha propuesto, Adolfo Molina -actual secretario general- puede generar consenso y que estaría "encantado" de que fuera él, aunque "sería un error imponer a mi sucesor".

El PP celebrará esta tarde su junta directiva de la que saldrá la fecha del congreso provincial, previsto para el próximo 3 de junio.