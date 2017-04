Nieto confía en construir las dos comisarías de Policía a la vez

El secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, aseguró ayer que "la prioridad" del Ministerio del Interior es que las dos nuevas comisarías de Policía Nacional en la capital, en las zonas de Poniente y Levante, "se hagan a la vez", aunque considera que "si se tuviese que acelerar una, sería más útil la de la Avenida Manolete".

En un encuentro con periodistas, el número dos de Interior dijo que la construcción de la comisaría en Poniente, en la citada avenida, "permitiría que los servicios que se ofertan en la zona de Levante seguir haciéndolo en las actuales instalaciones de Campo Madre de Dios" y posteriormente hacer "el traslado" de efectivos.

Nieto resaltó que "va a ser una inversión de más de diez millones de euros que arregla algo" los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para Córdoba. No obstante, comentó que "no figura en los presupuestos, porque todavía no se ha concretado el acuerdo", además de que "se financia con los fondos de la Gerencia de Infraestructuras de Seguridad, que tiene un presupuesto propio y que es de donde saldrán los recursos", explicó.

Según apuntó, "si se hace rápido se puede conseguir que una de las instalaciones antes de que termine el año acabe toda la fase administrativa y la redacción de proyecto".