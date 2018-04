"Necesitamos políticos valientes que no sólo trabajen para ganar las próximas elecciones"

Francisco Castejón (Córdoba, 1978) lleva el emprendimiento en la sangre. "Quería emprender porque quería ser mi propio jefe y no tener a alguien encima mía diciendo que hiciera cosas en las que no creía", insiste. Empezó su aventura empresarial hace algo menos de una década con el periódico digital cordobainformacion.com, "pero con la crisis se me cayeron los ingresos publicitarios de una manera bestial y tuve que cerrar", cuenta. Lejos de desistir, con lo ya aprendido en marketing "y en un comercio electrónico en auge y que tenía mucho futuro", ese espíritu emprendedor le llevó a crear piensoymascota.com, una empresa que ya tiene cinco años. "Este año ha facturado más de tres millones de euros, tiene 15 empleados y crece a razón de un 30 ó un 40% al año", relata.

-Usted es un claro ejemplo de emprendedor en tiempos de crisis, ¿desde ese punto de vista se está dejando atrás la crisis como defienden algunos políticos?

-Bueno, nosotros vemos que la actividad económica se está incrementando en varios aspectos. Primero, en la financiación. Los bancos ahora están dando la financiación que hace cuatro o cinco años no daban absolutamente a nadie. Se está notando mucho más alegría en el tema de las ventas y se está notando que la morosidad está bajando mucho. Pero bueno, queda mucho camino todavía por recorrer; estamos lejos de cómo nos gustaría estar.

-Insisto, usted es un ejemplo de emprendedor en tiempos de crisis, en tiempos en los que muchos de los que se quedaban sin trabajo se lanzaban a la aventura empresarial y se quedaban en el camino.

-Cierto, muchos se quedaron en el camino. Cuando se produce una crisis como la sufrida suele haber cambios completos en el modelo productivo. Hay empresas que se han sabido adaptar a estos cambios, a estas nuevas tendencias de consumo, a nuevas tendencias de hacer negocio...y han sido capaces de seguir adelante, y otras que no han sido capaces de adaptarse porque sus mercados se han quedado más pequeños o han prácticamente desaparecido condenándolas a cerrar. Esas que han sabido adaptarse, han sabido optimizar sus negocios, han sabido mejorar sus procesos productivos... han salido mucho más fortalecidas.

-Es curioso cómo los políticos invitaban a esa aventura constantemente a quien se quedaba parado.

-Los políticos invitaban al principio a todos a emprender porque un emprendedor era una persona que se quitaba de la lista del paro. Fantástico. Tú decías que eras emprendedor, no ganabas un duro, eras igual de pobre que antes, pero te quitabas de la lista del paro. Pero bueno, también porque el emprendimiento empresarial era una forma rápida de crear empleo, una forma que estaba de moda, era mucho más difícil crear una gran empresa de golpe y el emprendedor si le va bien podía crear puestos de trabajo.

-¿Hay un emprendedor antes y otro después de la crisis?

-Creo que sí. Quien emprendió durante la crisis, es un gran emprendedor, porque nació ya adaptado a las nuevas reglas del mercado y es mucho más fuerte, acostumbrado a ir contra viento y marea. Ha habido emprendedores que han nacido en época de bonanza económica que se han acostumbrado a hacer dinero muy fácil y eso ya hoy no existe.

-¿Qué aporta hoy en día AJE a un joven empresario?

-Pues muchísimas cosas para una cuota que son 16 euros al mes, que es prácticamente nada comparado con lo que recibe. AJE es un colectivo con mucha trayectoria que cuenta con muchos empresarios de muy distintos negocios y el joven empresario encuentra en AJE a alguien detrás que le puede asesorar, que le puede ayudar desde el punto de vista estratégico para plantear que su negocio sea rentable. Puede encontrar también a alguien que le pone en contacto con muchos empresarios, posibles clientes suyos o proveedores, que les pueden ayudar a a hacer que su negocio sea más grande. Por otro lado, le puede ayudar también a conseguir sinergias. O sea, yo quiero montar un negocio y solo no puedo, pero conozco a otro empresario de AJE que hace algo parecido y entre los dos podemos montar el negocio. Le puede ayudar también a tener conocimiento de todas las subvenciones y ayudas que hay y a tener acceso más cercano a todas las administraciones públicas.

-¿Es Córdoba hoy un buen lugar para aventurarse a emprender?

-Córdoba es una ciudad para emprender como pueden ser también las de alrededor. Tiene sus pros y sus contras. Entre esos pros están que es una ciudad a la que vienen cada vez más turistas, el turismo se está incrementando y eso beneficia y ayuda a distintos sectores; también, que está situada en el Norte de Andalucía, es la puerta a Andalucía y desde el punto de vista logístico es un lugar estratégico; y que tiene gente que tiene ganas de emprender. Entre sus contras están que el ecosistema que se crea alrededor no es el que nos gustaría a nosotros, todavía no se le da la suficiente visualización al emprendedor, no se le dan las suficientes facilidades y no se le premia y no se le reconoce lo suficiente, algo que para nosotros es fundamental. Otro de los problemas es que en Córdoba estamos carentes de medianas empresas, que muchas veces son fundamentales para hacer relaciones comerciales con ellas. Y además, el tema digital no está desarrollado como a nosotros nos gustaría y lo necesitamos en Córdoba.

-¿Se sienten arropados por las instituciones?

-Bueno, las instituciones...desde que soy presidente, casi todos los partidos han hablado con nosotros y han mostrado mucho interés en que el emprendedor progrese, porque todos son conscientes de la importancia que tiene el emprendedor, pero luego realmente las acciones que llevan a cabo no son del todo como a nosotros nos gustaría. A nosotros nos gustaría que no todo se quedara en palabras, sino que hubiera más hechos concretos, que se apoye al emprendedor de una forma más clara y decidida.

-¿Y se sienten arropados en concreto por el Ayuntamiento?

-El Ayuntamiento, a través del Imdeec, trabaja por conseguir que el empresario progrese y sacan para ello lineas de ayudas y subvenciones. Tienen interés, pero tienen que dar un paso adelante más. El Ayuntamiento tiene que apostar de una forma mucho más descarada, mucho más clara, mucho más notoria y mucho más decidida, porque Córdoba es una ciudad con un paro estructural muy elevado.

-Todo ello en una ciudad en la que la industria brilla por su ausencia.

-Sí. Bueno, Córdoba tiene que sacarle partido a los recursos que tiene, eso es fundamental. El turismo es muy importante, por ejemplo, tiene que sacarle partido. Pero Córdoba tiene que diversificar. No es bueno que una economía esté sólo sustentada en un sólo sector. Y el tema industrial es una carencia histórica de Córdoba. Se quiere que haya industria porque genera unos puestos de valor añadido. Hoy en día hay una revolución industrial nueva, que es la del sector digital, en la que Córdoba no se debe quedar atrás. El tema digital no es el futuro, es el presente. Córdoba se debe poner al frente de esa revolución digital que está creando una cantidad muy importante de empleo y de negocio a nivel mundial, empleos de alta calidad. Es la mejor industria por la que apostar, porque hay otros sectores que ya están muy concentrados, muy desarrollados y en los que estamos ya muy atrás para competir, pero en el tema digital estamos aún a tiempo. Córdoba tiene la obligación de ser vanguardia en este tema.

-Quien sostiene la economía son las pymes y los autónomos, ¿cuál es la salud de esos sectores?

-Creo que se encuentran en el mejor momento, porque han sobrevivido a una crisis dura y se han visto obligados a adaptarse a las nuevas circunstancias; algunas están aún adaptándose. Estas pymes han aprendido que se tienen que modernizar y adaptar y que si no, mueren y saben que tienen que seguir avanzando para que cuando les pille otra crisis estén preparados. Son empresas que han tenido que optimizar muchísimo sus procesos de producción, han tenido que buscar nuevas líneas de mercado...y se encuentran mucho más potentes que las que había anteriormente.

-¿El empresario entiende hoy en día que no se puede caminar solo?

-Solo no se puede caminar en una economía que está totalmente globalizada. Para montar un negocio primero necesitas unos recursos económicos, a veces los tienes y otras veces no los puedes conseguir y los tienes que buscar; necesitas acceder al mercado, y para ello son fundamentales los recursos humanos y los recursos físicos; y luego necesitas que se den las circunstancias, una legislación justa que te permita ser competitivo, porque muchas veces cuando vas a acceder a un mercado cada vez más global te encuentras que en el país de al lado los costes para producir un mismo bien son menores que aquí porque ese país tiene una legislación y una normativa distinta. Tenemos que ir de la mano de la Administración y decirle que no nos puede poner esa normativa que nos impide muchas veces ser competitivos.

-¿Qué llevó a un empresario como usted a presentarse a la presidencia de AJE?

-El amor a mi ciudad. Me considero muy cordobés, se me ha inculcado mucho ese sentimiento desde chiquitito y la mejor forma de querer a mi ciudad es contribuir a que progrese y a que avance. Eso, desde el punto de vista romántico. A uno le duele cuando escucha que Córdoba tiene la tasa de paro que tiene, a uno le duele cuando le dicen que Córdoba es una ciudad que empresarialmente no representa nada. Y eso te da el empujón. Tenemos que poner todos nuestro granito de arena. En Córdoba hay gente buena y hace falta gente valiente que de un paso adelante y diga "oye vamos a trabajar por el bien común". Y luego, desde el punto de vista empresarial, a los empresarios nos interesa que la economía crezca porque eso nos beneficia a todos.

-¿Y cuál es su fórmula para que la economía crezca?

--Lo primero que hay que hacer es un pacto de ciudad completo. Todos los sectores, Ayuntamiento, Diputación, empresarios, sindicatos...tenemos que ponernos de acuerdo y diseñar un plan estratégico global económico de ciudad. Córdoba necesita un plan estratégico para su desarrollo económico. Tenemos que sentarnos todos y apostar por ese camino, definir cuáles son los sectores por los que le interesa a Córdoba apostar y buscar las herramientas y estrategias para desarrollarlo. Por ejemplo, insisto con el tema digital, que para mí es clave y básico. Tenemos que sentarnos y ver cómo podemos apostar por que Córdoba sea una ciudad puntera digital. Creemos un ecosistema digital y contactemos con las empresas multinacionales del sector, porque a una empresa digital le da igual instalarse aquí que en la Conchinchina, pero necesita tener al lado un ecosistema para, por ejemplo, que le haga un desarrollo informático urgente. Tenemos que darle facilidades a esas grandes empresas para que se vengan aquí, crear fuera la idea de que Córdoba es un referente digital, organizando congresos digitales, presentando innovaciones...

-Habla de pactos y planes después de tantos y tantos otros anteriores que se han quedado en papel mojado.

-Insisto, tenemos primero que llegar a ese pacto global de ciudad y luego presentar un plan estratégico, porque lo que yo echo mucho de menos, en general, en las instituciones es que se habla mucho de pactos y luego al final no se hace nada. Yo he visto muchísimos planes de empleo fantásticos que se terminan y se guardan en un cajón. Hay que hacer un pacto, hay que hacer un plan y luego un seguimiento completo de cómo se van cumpliendo esa serie de medidas y, por supuesto, se tiene que poner en marcha. Por eso es fundamental que sea de una forma decidida y clara y que realmente apuesten de verdad y no apuesten de boquilla para ponerse la medalla, para ganar las próximas elecciones. Necesitamos políticos de altura que no piensen en las próximas elecciones, sino que piensen en una Córdoba para los próximos 20 años. Necesitamos políticos de altura que piensen más en pasar a la historia que en ganar las próximas elecciones.

-¿Y a usted cómo le gustaría pasar a la historia en AJE?

-Querría que se me recordara como a alguien que ha contribuido a crear un antes y un después en la creación de empleo y en el desarrollo económico en la provincia. Me gustaría conseguir, aunque eso es ambicionar demasiado, hacer un cambio de mentalidad en Córdoba en lo que a emprendimiento se refiere, que todo el mundo fuera consciente de la necesidad que tenemos de la creación de empleo, de desarrollo económico. Que la gente viera que el desarrollo económico es base, es fundamental para el estado del bienestar. El otro día decía, en mi discurso de la gala de los Premios AJE, que el estado del bienestar depende completamente del desarrollo económico, porque el desarrollo económico depende de la creación de empleo y si no hay empleo no hay bienestar social, y también depende de la recaudación, y si no hay recaudación no va a haber buenas políticas de educación, no va a haber buenas políticas de sanidad, porque no va a haber recursos. Me gustaría que se ponga en valor realmente la necesidad que hay de decir que el desarrollo económico, el emprendimiento y la creación de empleo son cosas que nos afectan a todos; porque si hay un buen desarrollo económico de la ciudad es algo que indirectamente nos va a beneficiar a todos.

-¿Y cómo se consigue?

-Dando facilidades a los empresarios. Por ejemplo, aquí se habla mucho de que en Córdoba hay mucha economía sumergida y la mejor forma de salir de la economía sumergida es bajando los impuestos, Tus ingresos son la mitad si ingresas en A que en B y eso decanta que muchos cobren en B. No lo digo yo, te lo puede decir cualquier estudiante de Primero de Economía que bajando los impuestos incrementas la recaudación. A nadie le gusta vender en negro, lo que pasa es que los impuestos para las empresas son muy grandes. Hay que bajar las cotizaciones; muchas veces nos encontramos que hay unos convenios colectivos que si los comparamos con los de otras provincias cercanas y limítrofes incluyen salarios mucho más elevados y hay empresarios que, con todas esas trabas, optan por esas medidas que yo critico completamente y que no me parecen bien, pero si los costes que tenemos los empresarios para contratar en A fueran más bajos habría menos economía sumergida, estoy totalmente convencido.