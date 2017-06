Nace la comisión que pretende demostrar que la Mezquita es de titularidad pública

Ya se conoce la composición de la comisión de expertos a la que la alcaldesa de la ciudad, Isabel Ambrosio, le ha encargado que demuestre que la titularidad de la Mezquita-Catedral es pública para después el Ayuntamiento seguir los pasos necesarios para reclamar "que sea de todos los cordobeses y no sólo patrimonio de la Iglesia". Hasta el momento tan sólo se sabía el nombre de quien la va a presidir, el exsecretario general de la Unesco, Federico Mayor Zaragoza, a quien ahora se suma la exconsejera de la Junta y exministra del gobierno de Rodríguez Zapatero, Carmen Calvo, en su calidad de “catedrática de Derecho Constitucional”, según ha destacado la propia alcaldesa. El resto de la comisión la componen los expertos medievalistas Alejandro García San Juan, de la Universidad de Huelva, y Juan Bautista Carpio Dueñas, doctor en filosofía por la Universidad de Córdoba.

Ambrosio ha insistido en que aunque no será vinculante el dictamen de la comisión, será el punto de partida para que el Ayuntamiento intente devolver al monumento a como estaba antes de que a principios de marzo de 2016 fuera inmatriculado por la Iglesia. “Solo queremos volver a la situación previa a la inmatriculación, una situación que era excelente y ejemplar entre las religiones en la Mezquita y el resto de la sociedad, como cuando a mí me nombraron doctor honoris causa y la ceremonia fue en la Mezquita”, ha sentenciado Mayor Zaragoza, quien ha defendido que en el monumento se pueda rendir tanto culto católico como musulmán, aunque la alcaldesa ha dejado claro que “este no es el objetivo de la comisión”.

Mayor Zaragoza, que se ha mostrado totalmente abierto a dialogar al respecto con el obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, ha adelantado que el dictamen de la comisión podrá estar “para finales de año, dado que existen ya informes de especialistas que apoyan lo que pretendemos demostrar”, si bien la alcaldesa le ha insistido en que “queremos que la comisión trabaje sin pausa y sin prisas”.

El grupo municipal del PP ha valorado, por boca de su portavoz, José María Bellido, la composición de la comisión tachándola de “partidaria, partidista y que demuestra la radicalización y podemización del PSOE; porque esta comisión es una comisión del PSOE que en vez de en el Ayuntamiento se podía haber creado en la [sede del PSOE cordobés de] la avenida del Aeropuerto.