Nace 'The Wedding Suite' para "organizar bodas de lujo al alcance de cualquier bolsillo"

La diseñadora Juana Martín, el chef Estrella Michelín Kisko García y la organizadora de bodas Elegantia se han unido para "organizar bodas de lujo al alcance de todos los bolsillos", según ha destacado hoy María del Carmen López, de Elegantia, durante la presentación de ese proyecto común llamado 'The Wedding Suite'. "No somos una feria de la boda. Es un proyecto que nace para trabajar en él todo el año con todas aquellas parejas que elijan trabajar con bnosotros", ha sentenciado María del Carmen López, quien ha añadido que "trabajamos para ello con los mejores proveedores del sector en Córdoba y hasta internacionales".

"Este proyecto llevábamos mucho tiempo queriéndolo poner en marcha, es un proyecto distinto y de calidad, un proyecto gourmet", ha insistido Juana Martín, que será la responsable de dotar de vestuario a los novios ue pretendan organizar su enlace nupcial con 'The Wedding Suite'. "Hasta el momento no hay otro proyecto igual en Córdoba. Nos hemos unido para ello un grupo de amigos para hacer felices a los demás", ha relatado Kisko García, cuyo restaurante, El Choco, será el responsable de la parte gastronómica de las bodas. María del Carmen López ha insistido en que la preparación de un enlace nupcial lleva aproximadamente un año "y en ese tiempo además ejercemos algo de psicólogos dirigiendo a los novios y hablando con ellos sobre sus ilusiones, miedos...". 'The Wedding Suite tendrá presentación pública en el taller de Juana Martin el próximo 17 de marzo a partir de las 12:00.