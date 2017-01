NNGG acusa a la Junta de recortar un 50% las políticas de juventud

El presidente de Nuevas Generaciones (NNGG) de Córdoba, Agustín López, acusó ayer a la Junta de "desmantelar" las políticas de juventud y los programas de promoción y servicio a la Juventud, que "han descendido más de un 50% en los años de crisis, más de 20 millones de euros".

NNGG lamentó que PSOE y Ciudadanos votaran en contra de las enmiendas que el PP andaluz presentó en esta materia y por las que se instaba a aumentar en 4,7 millones de euros el presupuesto del Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ), destinado a ayudas a emprendedores, a ayuntamientos y a colectivos y entidades juveniles.

López consideró que "estos presupuestos empeoran la situación de los jóvenes, porque bajan las ayudas a los ayuntamientos, se congelan las ayudas a colectivos, las ayudas a jóvenes emprendedores son insuficientes y siguen sin funcionar los programas de becas como las del B1", de modo que "así no se recupera el recorte de 20 millones", ha expresado. Señaló que, a pesar de que las políticas de empleo son fundamentales para los jóvenes, "se han perdido dos años en la convocatoria del Plan de Empleo Joven", dado que "las ayudas a los ayuntamientos fueron anunciadas en 2015, hasta noviembre no se han puesto en marcha y hasta 2017 no llegarán".

Así, Nuevas Generaciones propuso duplicar de 500.000 euros a un millón los fondos de ayudas Innovactiva, a jóvenes emprendedores, para que "los jóvenes que quieren poner su talento al servicio del empleo tengan una ayuda" y pidió ampliar los fondos destinados a los ayuntamientos para actuaciones de juventud hasta un millón de euros. También, han recogido una partida de 2,6 millones de euros para recuperar las ayudas a infraestructuras e instalaciones culturales.