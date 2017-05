Muchísimo más que bellos jardines colgantes repletos de geranios y gitanillas

Lo de Marcelino Calzado a la hora de vestir de flores la fachada de su casa es todo un ejercicio de arquitectura vegetal e ingeniería perfecta en su buen hacer de distribución de las 280 macetas que la pueblan. "Hay que montar hasta un andamio para llegar hasta arriba para trabajar con las macetas", detalla. Marcelino lleva ya "ni me acuerdo los años" convirtiendo esa fachada, la del número 3 de Manuel Soro Tinte, en un precioso jardín colgante. "Bueno, si digo la verdad, suelo despejar algo la fachada de macetas en enero y volver a montarlas de nuevo en marzo y así está todo el año", detalla. Ese trabajo de arquitectura e ingeniería ha sido reconocido este año con el primer premio del concurso municipal de rejas y balcones. "Llevo concursando cinco años y los cinco he obtenido premio. Viviendo en esta casa llevo unos 25, la edad que tiene, desde entonces hay flores en su fachada", cuenta.

Como buen arquitecto floral e ingeniero diseñador, cada año suele innovar en ese diseño y en el color de las flores con las que compone esa estampa que no pasa desapercibida para quien circula por la calle Manuel Soro Tinte. "Este año hay geranios, gitanillas, geranios chinos, colios, celindas... y de un año para otro suelo cambiar el color de las plantas que coloco", cuenta como si desvelara el secreto de su éxito. "De las 280 macetas, 200 están colocadas en las rejas y en los balcones, y el resto en los arriates y parte más baja de la fachada", detalla. Desde que le han colocado en la fachada el cartel de Primer Premio del Concurso de Rejas y Balcones 2017 la gente suele pararse a contemplar su obra maestra. No obstante, él lamenta que "las Rejas y Balcones siguen siendo algo así como el hermano pobre de los Patios; no se les promociona lo suficiente para que vengan a vernos", afirma.

"A las Rejas y Balcones no se les publicita como a los Patios", dice Marcelino Calzado

Como también se paran a contemplar el jardín colgante de Diego Méndez, 5 quienes leen en su fachada el cartel de Segundo Premio del Concurso de Rejas y Balcones 2017. Ese jardín colgante está compuesto de "tres filas de 18 macetas en cada uno de sus tres balcones", detalla Fidel Ortiz. A sus 75 años, a Fidel no le da miedo subirse a una gran escalera para colocar y limpiar esas macetas -"sobre todo de gitanillas, que son las plantas que más aguantan", dice- que cuida junto con su mujer, Aurora Blanco. Buena culpa de que no tenga miedo a las alturas la tiene el que fue su trabajo, oficial de primera de albañilería. De hecho, su oficio le llevó hace más de 40 años a prácticamente reconstruir su vivienda tras comprarla. "Desde entonces está fachada está llena de flores", relata. "Llevamos presentándonos al concurso municipal desde hace unos 35 años y pocos han sido los años en los que no hemos recibido un premio", apunta Fidel, a quien es normal verlo durante buena parte del año subido a esa escalera cambiando la tierra de las macetas, abonando las flores o quitando aquellas plantas que están marchitas. "La gente cree que las rejas y balcones tienen menos trabajo que un patio, y no es así. Aquí tenemos las macetas unidas y en los patios están separadas, por lo que aquí son más difíciles de manejar que en los patios y con nada se te acaban tronchando las flores", resalta.

Y también, para labor de ingeniería con las gitanillas como principal elemento floral, la de Araceli Contreras y Rafael Gil en la fachada de piedra con ladrillo visto de Hermanos López Diéguez, 11, una fachada en la que cuelga el cartel que reza: Tercer Premio Concurso de Rejas y Balcones 2017. De los seis años que han presentado su obra a concurso, en cuatro ocasiones han conseguido premio. Un cuarto, el pasado año; además dos terceros -incluyendo el de éste- y un segundo. La fachada parece algo así como el parque de la felicidad de la gitanilla. Las hay hasta rodeando la terraza, lugar en el que la familia tiene un pequeño huerto en el que gusta cultivar tomates y pimientos. La familia es una gran amante de las plantas. De ese amor da buena fe toda la casa. En el salón, sin ir más lejos, no suelen faltar margaritas y en el patio desde helechos hasta clivias, costillas de adán, la flor del dinero, anturiums, begoñas...

La lista de galardonados de este año en el certamen de rejas y balcones la completan Encarnación, 11 -cuarto premio-, Julio Romero de Torres, 9 - quinto- y Realejo, 8 -sexto premio-.