El Movimiento Ciudadano reclama que se recupere el proyecto de la Variante Sur

El Consejo del Movimiento Ciudadano quiere que el Ayuntamiento comande la recuperación del proyecto de la Variante Sur -actuación histórica que depende del Ministerio de Fomento-. El colectivo vecinal celebró ayer un Pleno al que acudió el presidente de la Gerencia de Urbanismo, Pedro García, para analizar el estado actual del cierre de rondas y variantes y en el mismo "no tenía más remedio que salir la necesidad que tiene Córdoba de que se ejecute la Variante Sur, que se quedó en standby cuando nos colaron la Ronda Sur porque decían que, si no era así, las comunicaciones no llegaban a tiempo para la Expo 92 de Sevilla", según destacó el presidente, Juan Andrés de Gracia.

El proyecto de la Variante Sur duerme el sueño de los justos desde 1994 y el Ayuntamiento ya ha pedido en más de una ocasión a Fomento que ponga en marcha esta variante, que arrancaría en el kilómetro 382 de la autovía (en las inmediaciones del centro penitenciario) y moriría en las proximidades de la Cuesta de los Visos hasta enganchar con la autovía de Sevilla. Esta nueva gran carretera, de unos 14 kilómetros, discurriría en paralelo a la Variante Sur-Sureste y alejada de ésta en unos cuatro kilómetros en dirección Sur.

La organización pide que se recupere el plan para rehabilitar edificios plurifamiliares

La Gerencia Municipal de Urbanismo, en 2006 con Andrés Ocaña en la presidencia, ya demandó el proyecto a Fomento justificando su necesidad en la intensidad de tráfico que soporta la Variante Sur-Sureste, que registra diariamente unos 50.000 vehículos y ofrece problemas de seguridad vial. "No se sabe nada de ella y hay que volver a recuperarla, no puede haber tanto tráfico pasando tan cerca de las casas, como ocurre en la actualidad", insistió De Gracia.

El Consejo del Movimiento Ciudadano también mostró su temor por cómo pueden afectar las obras de la Ronda Norte a los vecinos del Distrito Norte, "distrito al que se le puede provocar un follón" con la actuación. Y, además, demandó al Ayuntamiento que comande la recuperación del proyecto de la segunda fase de la Variante Oeste.

El presidente del Consejo del Movimiento Ciudadano informó asimismo de que el colectivo vecinal va a incorporar a su demanda de inversión de los fondos Edusi el nuevo puente sobre el arroyo Guadalbarbo, que es la puerta de entrada a dos urbanizaciones de Alcolea. "Entendemos que se puede incorporar, dado que es una actuación de defensa del patrimonio cultural", puntualizó De Gracia.

Otro de los puntos del orden del día era el correspondiente a fijar la posición del Consejo Ciudadano sobre las actuaciones en la empresa municipal Vimcorsa. "Creemos que Vimcorsa debe recuperar el programa para la rehabilitación de edificios plurifamiliares", destacó el presidente del colectivo vecinal, quien añadió que otras demandas respecto a la empresa municipal de la vivienda son las de recuperar también las ayudas al alquiler, que pasaron a depender del área municipal de Servicios Sociales, "y que los alojamientos que se van a poner en marcha en Huerta de la Reina no estén sólo destinados a las personas mayores". "También pedimos que de ellos se puedan beneficiar personas jóvenes que no puedan acceder al mercado de la vivienda", puntualizó el presidente del Consejo del Movimiento Ciudadano.

A la sesión plenaria del colectivo vecinal de ayer también acudió la edil de Hacienda, Alba Doblas, para explicar cómo se traducen económicamente las peticiones del Consejo del Movimiento Ciudadano respecto al presupuesto municipal para el presente ejercicio.