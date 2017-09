Movilidad restringirá en octubre el paso de dos líneas de Aucorsa por el Centro

Vuelven las restricciones de tráfico en el Centro. A las ya conocidas medidas para controlar la carga y descarga y el acceso de los padres de alumnos a los colegios, el concejal delegado de Movilidad, Andrés Pino, anunció ayer que prevé que a partir del mes que viene puedan tener una decisión sobre la limitación de las líneas de autobuses de Aucorsa que pasan por la calle Alfaros y recorren el Centro. Así de las cuatro que actualmente suben por Alfonso XIII, atraviesa las Tendillas y baja por Claudio Marcelo para salir por San Fernando -la 1, la 3, la 7 y la 12- sólo dos mantendrán su recorrido. Una de ellas será la línea 1, que conecta la zona de Levante con el Centro. La otra tiene todavía que decidirse entre las restantes. Pino reconoció que ya tienen algunas propuestas, ya que para aplicar esta medida hay que ofrecer una alternativa y conectar con los microbuses que actualmente recorren el casco. Estas posibilidades, no obstante, tendrán que debatirse primero con los vecinos afectados por los cambios. El Ayuntamiento ya tenía entre sus planes sacar los vehículos pesados del Centro pero aún tiene que articular cómo puede hacerlo, ya que la zona no se puede quedar incomunicada, sobre todo para las personas con problemas de movilidad.

La línea 3 es una de las que cuenta con un itinerario más largo, ya que conecta la Albaida y la estación de Renfe con la Fuensanta, previo paso por el Centro. En cuanto a la 7, también discurre entre Cañero y el barrio de El Zoco, mientras que la 12 enlaza El Naranjo con el Sector Sur, también pasando por Capitulares.

UGT asegura que "no es necesario" limitar los autobuses y alerta de que no hay alternativa

Desde el sindicato UGT aseguraron ayer que "no es necesario" limitar los autobuses en el Centro y alertaron de que esto supondría impedir "de manera definitiva el acceso al centro de miles de cordobeses y visitantes en transporte público colectivo, al igual que a los propios residentes de la zona". Además el sindicato puso en duda de que se pueda suplir el servicio con los microbuses.

En cuanto al vehículo privado, continúan las restricciones y ningún coche que no sea residente, carga o descarga o padres que vayan a llevar a sus hijos al colegio podrán acceder al Centro. Pino explicó que el nuevo horario de carga de descarga se aplicará a partir del lunes 2 de octubre y será de 06:00 a 07:30, mientras que a partir de esta hora quedará interrumpido hasta las 09:15, de manera que no entre ningún vehículo que no sea el de entrada a colegios. La carga y descarga se retomará a las 09:15 y se permitirá hasta las 12:00, una hora más de lo habitual. Por la tarde no hay variaciones y se mantiene de 16:30 a 18:30. Una semana más tarde, el próximo lunes 9 de octubre, se aplicarán las medidas de control a los centros escolares, de manera que sólo podrán acceder los padres que tengan una tarjeta especial que se ha distribuido en los colegios y sólo a las horas establecidas para ello: por la mañana de 07:30 a 09:15 y a mediodía de 14:00 a 15:30. Aunque en un principio se pensó en permitir el acceso sólo a los familias de alumnos de las etapas de infantil y primer ciclo de primaria, finalmente el Ayuntamiento ha accedido a la petición de los centros y no hará una diferenciación por edad, sino que se han repartido en función de las necesidades de movilidad de los padres y estudiantes, según explicó Pino, quien no pudo especificar el número de permisos que se han distribuido.

Los colegios afectados por estas medidas son Santa Victoria, la Inmaculada, las Esclavas, La Milagrosa, la Piedad, Divina Pastora y El Espinar. Pino aseguró que, como alternativa al coche privado, se siguen fomentando los caminos escolares seguros, ya que el objetivo es que cada vez más estudiantes vayan andando a clase. De las tres rutas que había en su inicio, se ha incorporado una nueva para los alumnos de El Espinar y la Piedad que se inicia en la plaza del Potro y está en estudio otra para dar cobertura al colegio Divina Pastora y el López Diéguez. Desde sus inicios, los estudiantes que optan por el pedibús y los caminos escolares seguros se han triplicado, explicó el concejal de Movilidad. Las medidas de carga y descarga y para los colegios se iban a aplicar en septiembre pero finalmente se han retrasado.

Pino hizo también un balance de la peatonalización de la calle Capitulares y los cambios que ha supuesto y destacó el descenso del aforo de vehículos en el casco histórico, sobre todo en la zona de San Pedro. Así, apuntó que las calles Gutiérrez de los Ríos y Pedro López son "prácticamente peatonales", ya que sólo acceden los residentes tras los cambios realizados, a pesar de que entrañaron bastantes protestas.