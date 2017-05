Movilidad rectifica y permitirá el paso de más vehículos por María Cristina

Tras una semana de aplicación, la primera fase de la reestructuración del tráfico en torno a la calle Capitulares tras su peatonalización no ha ido del todo como se esperaba. Por ello, el Ayuntamiento se ha visto obligado a incluir en las zonas más conflictivas la circulación de más vehículos en aras de que no ocurra como días atrás, con grandes atascos en determinadas horas. En este sentido, el responsable de Movilidad del Ayuntamiento, Andrés Pino, informó ayer de la calle María Cristina estará abierta para más residentes de los alrededores, después de que la citada vía se cerrara al paso de la mayoría de vehículos en esta primera parte del plan de tráfico. Con ello, y según especificó Pino, por esta calle podrán pasar también los vecinos de la zona de Ambrosio Morales (Acire 1) y todos los de alrededor de la calle de la Feria. Han sido los residentes quienes durante esta semana han pedido que se les permitiera el paso por María Cristina con la finalidad de no tener que dar excesivos rodeos para poder llegar a sus respectivas casas.

En este sentido, Pino sí habló de una bajada del tráfico en María Cristina, teniendo en cuenta obviamente que estaba prohibido el paso. De ahí que finalmente el Ayuntamiento haya apostado por permitir la circulación de más residentes. Desde hoy la cámara instalada para disuadir del cruce a quienes no tienen que pasar por ahí estará modificada para incluir a esos residentes y también se modificará la rotulación pertinente.

"Se van a realizar ajustes en dicha fase", afirmó el responsable de movilidad en relación a esa primera parte de la reordenación del tráfico tras los cambios en Capitulares. Y aunque el Ayuntamiento ya haya realizado la primera modificación, Pino comentó que "inicialmente, las mediciones obtenidas se corresponden con el escenario previsto", si bien, según valoraciones técnicas, "es preciso que transcurran dos semanas completas para que los aforos sean estables".

El de María Cristina será el cambio más sustancial que aplique Movilidad tras rectificar ese plan, si bien la problemática de tráfico no afecta únicamente a este punto del Centro. La zona desde San Lorenzo hasta San Andrés se ha congestionado durante estos días, sobre todo por falta de información de los conductores que veían como diversas calles han variado su sentido, como Arroyo de San Rafael, Gutiérrez de los Ríos o Pedro López. Precisamente a los residentes de esta última zona recomendó Pino conseguir su autorización Acire, mientras tanto pueden acceder desde San Pablo (que, de nuevo, se queda saturada de coches en determinados momentos).

Pino recordó también la restricción de circulación en el acceso a la calle La Palma a la sólo pueden acceder los residentes y cocheras de esa calle y los de Alcántara, Regina, Encarnación Agustina, Diego Méndez, Muñices y las peatonales transversales al eje La Palma-Diego Méndez. La acreditación de tal circunstancia ante posible requerimiento de Policía Local será con la presentación de aquella documentación acreditativa de la residencia o de la cochera. La alternativa a este eje, restringido según el Ayuntamiento por seguridad peatonal, se realizará por el eje Puerta Nueva-Ronda de Andújar.

Con todo ello, el Ayuntamiento anunció que se están iniciando los contactos con colegios y operadores de carga y descarga con la finalidad de regulación para optimizar el impacto circulatorio de ambos en la zona Centro a partir del inicio del próximo curso escolar 2017-2018.