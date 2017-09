Militantes del PSOE denuncian la "falta de garantías" en las primarias

Para el único aspirante a ocupar la secretaría general del PSOE, Antonio Ruiz, la reacción de su contrincante, Teba Roldán, tras no conseguir los avales necesarios que hubieran provocado que se convocasen primarias, fue un "pataleo". Sin embargo, militantes que apoyaban la candidatura de Teba Roldán mostraron ayer sus discrepancias acerca de esas manifestaciones y anunciaron que han presentado un recurso contra los resultados. Los mismos, además, han pedido que se anule todo el proceso al considerar que se ha llevado a cabo "sin garantías", "no es fiable" y, por ello, "deslegitima" al partido. Hasta el momento, han sido cinco los militantes que avalaban la candidatura de Teba Roldán los que han presentado ese recurso ante la Comisión de Garantías -ayer era el último día para personarse-, ya que se les acusa de haber apoyado en dos ocasiones a Roldán. En total, la citada comisión anuló 11 avales por duplicidad.

Sin embargo, dos de las personas que se han visto involucradas en este proceso negaron ayer la mayor. Uno de ellos es el que fuera senador socialista y presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, Pedro Rodríguez Cantero, quien negó en varias ocasiones que avalara dos veces a Roldán y mostró sus dudas ante el proceso que se ha llevado a cabo. Así, relató que decidió apoyar a la representante del ala sanchista en Córdoba "después de conocer que el comité iba a exigir el 20% de los avales y porque Antonio Ruiz no iba a tener ningún problema en conseguirlos". A su juicio, Teba Roldán "era la que parecía en mayor desventaja". Ahora, continuó, "se dice que mi voto es doble cuando firmé el aval en mi casa y en él no había ninguno más". "Me parece que no merezco este trato después de 40 años de militancia", anotó, al tiempo que informó de que ha recurrido a la Comisión de Garantías del PSOE cordobés y también a la del federal, además de pedir la apertura de un expediente informativo.

"Es un proceso sin garantías, no es fiable, ni legitimado", incidió. Y subrayó que se ha tratado de "un error o una manipulación". Así, Rodríguez Cantero reclamó que "el proceso se revise de arriba a abajo", al tiempo que señaló que la votación a mano alzada "no es democrática porque algunas personas se pueden sentir mediatizadas". Es más, este veterano militante socialista no descartó la posibilidad de que algunos de los afectados lleven, incluso, el tema "a las instituciones judiciales".

"El problema es mi dignidad y no puede haber dos firmas", anotó Francisco Pérez Haro, que también fue senador del PSOE y edil en el Ayuntamiento, y que igualmente dio su aval a Teba Roldán. "Se han manipulado los datos y soy un militante con derechos", subrayó. Pérez de Haro aludió a la imposibilidad de que los conocidos como "afiliados activos" han tenido de participar en el proceso, mientras que en la elección de Pedro Sánchez sí, un hecho que dijo que es "una incoherencia total". También él ha presentado un recurso contra los resultados obtenidos en la Comisión de Garantías para que "se asegure la custodia de los avales", además de que "se proceda a la anulación de todo el proceso desde comité provincial".

Fuentes del PSOE no pudieron concretar ayer si la Comisión de Garantías se había pronunciado ya al respecto de los recursos.