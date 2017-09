Miles de personas se manifiestan por la unidad de España

Más de 2.000 personas -según datos de la Policía Local- se han concentrado esta tarde en el Vial Norte, a la altura de los Llanos del Pretorio, en defensa de la bandera y la unidad de España. La concentración se produce después de que ayer varias decenas de cordobeses también mostraran ayer su apoyo a la Guardia Civil tras la presión que han sufrido las fuerzas del Estado durante su intervención para evitar el referéndum ilegal del 1 de Octubre.

"Barcelona no está sola", "España es una, no 51" o "No nos engañan. Cataluña es España" son algunas de las consignas que han vociferado los manifestantes, que también han cantado Que viva España. La concentración, no obstante, se está desarrollando sin incidencias por el momento.