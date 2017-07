El homenaje a Miguel Ángel Blanco divide a un Pleno del que se va el PP

Lo que ocurrió en el Pleno municipal de ayer fue la crónica de un desencuentro anunciado, un desencuentro propiciado por cómo diseñar una declaración institucional para homenajear a Miguel Ángel Blanco en el 20 aniversario de su asesinato y que acabó con el PP marchándose a mitad de la sesión. Y fue la crónica de un desencuentro anunciado por cómo se desarrollaron los hechos desde que hace unos días el teniente de alcalde Emilio Aumente anunciara a los grupos municipales que Presidencia había recibido un texto de la Fundación Miguel Ángel Blanco para que el Ayuntamiento se sumara a ese homenaje. "Un texto sobre el que la Fundación nos había dicho que no estaba cerrado que se podía modificar", destacó ayer Aumente.

El texto de la Fundación Miguel Ángel Blanco insta, entre otras cosas, a seguir exigiendo que ETA se disuelva y reconozca el mal causado y denuncia "la legitimación del terrorismo que en el País Vasco y en Navarra sigue siendo noticia habitual con actos y declaraciones de miembros de partidos y organizaciones que justifican o relativizan el terrorismo". Ganemos Córdoba no estaba de acuerdo con dicho texto, por lo que redactó una declaración alternativa en la que suprimió todo lo relativo a la política antiterrorista manteniendo el homenaje tanto a Miguel Ángel Blanco como al resto de víctimas del terrorismo e incluyendo el nombre del sargento cordobés del ejército Miguel Ángel Ayllón, quien, como el concejal de Ermua también perdió la vida -un año antes- a manos de la banda terrorista ETA.

Antes del Pleno, ni Ganemos estaba dispuesto a firmar la declaración íntegra de la Fundación apoyada por el PP ni el PP estaba dispuesto a hacer lo propio con la rubricada por Ganemos, por lo que, en una salomónica decisión, Aumente preparó una declaración institucional en la que fundía los dos textos. La declaración fue rubricada por los grupos municipales del PSOE, PP, Ciudadanos (C's) y Unión Cordobesa (UCOR), mientras que tanto Ganemos Córdoba como IU se negaron a rubricarla. Los portavoces de IU y de Ganemos Córdoba, Pedro García y Rafael Blázquez, respectivamente, insistieron en que no podían aceptar que el PP hiciese "un uso político de la figura de Miguel Ángel Blanco" que, en palabras de García, fue "un héroe de la democracia", cuya memoria, según Blázquez, se estaba "manipulando" por los populares en pos del "rédito político". "Es muy triste que no apoyen la declaración, pero no íbamos a permitir que se mutilaran los principios fundamentales de la misma", sentenció el portavoz del PP, José María Bellido.

Las declaraciones institucionales deben llegar al Pleno por unanimidad, por lo que al no llegar a ella estaba condenada a retirarse del orden del día, como así fue. No obstante, el PP junto a Ciudadanos y UCOR intentaron un plan b tan a la desesperada que no tuvo éxito. Intentaron transformar la declaración institucional en moción de urgencia para debatirla y conseguir que se pudiera aprobar en el Pleno. No hubo lugar, ya que, como señaló el secretario del Pleno, Valeriano Lavela, una moción de urgencia debe presentarse como mínimo 48 horas antes de que se celebre la sesión. Antes, cuando se hablaba de la retirada de la declaración institucional del orden del día los 11 concejales del PP acabaron abandonando el plenario en el momento en el que la alcaldesa le negó la palabra a Bellido al que habían llamado "mentiroso" desde el equipo de gobierno acusándolo de haber capitaneado la declaración -acusación que él negó reiteradamente-, mientras que Aumente defendía que quien la presentó a los grupos fue él.

Finalmente, en otra decisión salomónica, Ambrosio anunció que el Ayuntamiento finalmente homenajeará a Miguel Ángel Blanco haciendo suya la declaración al respecto de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en la que su presidente y alcalde de Vigo, Abel Caballero, invita a todas las entidades locales a que mañana se celebran concentraciones en recuerdo a Miguel Ángel Blanco y a todas las víctimas del terrorismo. La alcaldesa informó de que las concentraciones -de cinco minutos- se llevarán a cabo a las 12:00 a las puertas de todos los edificios municipales.

Tras el Pleno, la confrontación dialéctica continuó a través de comunicados de prensa y en las redes sociales. El viceportavoz del PP, Salvador Fuentes, apuntó que "con otro alcalde o alcaldesa en Córdoba se habría firmado la declaración que merecía la memoria de Miguel Ángel Blanco; pero hoy quien ocupa la Alcaldía no tiene más principios ni voluntad política que mantenerse en el sillón con el apoyo de IU y Ganemos". Mientras, Ganemos Córdoba condenó el "uso torticero y partidista por el PP de la memoria de Miguel Ángel Blanco; y el abandono del Pleno solo demuestran su afán de protagonismo político y su falta de respeto a la democracia, pues solo buscaban el espectáculo". IU aclaró que apoya el homenaje a Miguel Ángel Blanco, pero critica también esa actitud del PP; y el PSOE acusó al PP y Ganemos de "intransigencia" respecto al homenaje alconcejal.