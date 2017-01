El Mercado Medieval se celebrará a últimos de enero y prevé más de un centenar de puestos

El último fin de semana de enero. Esa es la fecha fijada por la Delegación de Promoción de la Ciudad para la puesta en marcha del Mercado Medieval, que de nuevo se desarrollará en el entorno de la Torre de la Calahorra y que contará en principio con más de un centenar de puestos. De hecho, según los cálculos del Ayuntamiento, hasta un total de 140 podrán establecerse en este encuentro, que se ha convertido en los últimos años en un atractivo que reúne a miles de personas durante los tres días de celebración. Para su desarrollo, el cogobierno ya ha sacado a concurso de montaje y organización de esta cita, para lo que ha previsto un montante económico de 27.350 euros. La licitación se realiza por vía de urgencia, con el fin de que la adjudicataria disponga de tiempo suficiente para la instalación del mercado, que tendrá lugar en poco más de 20 días. En principio, las bases recogen que el horario de funcionamiento sea desde las 11:00 hasta la medianoche y se exigen una serie de requisitos a las firmas.

Así, se establece que el máximo de puestos autorizados será de 150. Los destinados a restauración (tabernas, mesones o freiduras) no podrán exceder de 15 en todo el mercado y los de talleres demostrativos donde se visualice la elaboración del producto serán ocho como mínimo. La zona infantil debe contar con al menos tres atracciones con movimiento, mientras que el resto de puestos estarán destinados a la venta de artesanía. No obstante, se aclara que "no se autorizarán puestos, actuaciones representaciones ni atracciones en los que intervengan animales, a excepción de la parada de cetrería". En el pliego, el Ayuntamiento también realiza una previsión de gastos de 57.700 euros y unos ingresos por este mercado de 81.750 euros.