El Mercado Medieval arranca con el reto de superar las 200.000 visitas

Muchos historiadores coinciden en que la Edad Media fue más un periodo de transición que de desarrollo. Situada entre la Edad Antigua y la Edad Moderna, muchos critican esta etapa por considerar que supone más un retroceso que un avance. La época predecesora tuvo a la civilización grecorromana, la siguiente trajo consigo el Renacimiento. ¿Qué pasó entonces en la Edad Media? Muchas cosas. La agricultura se erige como la principal fuente de ingresos (esto no se diferencia mucho de la época actual), el feudalismo se instaura con fuerza (aún queda algún que otro coletazo) y la guerra continúa (nada más que añadir). Pero también ocurre otra cosa. Se ha constatado que alrededor del siglo XIII el número de días festivos equivaldría al tercio de todo un año, todo ello calculado según el calendario actual que en esa época no existía. Es decir, que teniendo en cuenta el calendario moderno habría todo un cuatrimestre de fiestas al año, 120 días ni más ni menos.

Córdoba se suma cada año a esta época histórica para convertirse en un pequeño rincón del medievo, eso sí, usando solo tres días y no más de tres meses, que casi todo siempre es bueno en porciones dosificadas. La cita de la ciudad con su tradicional Mercado Medieval se remonta años atrás, cuando era la plaza de la Corredera la que daba lustre a las decenas de puestos que desprendían aromas a brasa y jabones frutales. Cuando la actividad comenzó a crecer y la seguridad se convirtió en prioridad, el mercado cambió de ubicación hasta celebrarse en su lugar actual, el entorno de la Torre de la Calahorra y del Puente Romano. Tanto ha crecido que en esta edición se espera que por el mercado paseen hasta 200.000 personas, algo que seguramente ocurra porque el tiempo es clave en este sentido. Como apuntó ayer la delegada de Promoción de la Ciudad, Carmen González, durante el corte de cinta en la inauguración, ha habido ediciones que han rozado los 250.000 visitantes. Todo depende de la meteorología y las previsiones apuntan a que la cifra pueda alcanzarse, teniendo en cuenta que durante todo el fin de semana el sol lucirá sin una nube de por medio (aunque con mínimas que llegarán a los dos grados, pero las pieles del medievo abrigan mucho).

Desde ayer a las 12:00 ya paseaban por este Mercado Medieval decenas de cordobeses, pero sobre todo de turistas que se habían encontrado casi de casualidad con la feria por estar visitando la Mezquita-Catedral y sus alrededores. Fue el caso de Charo y su marido, Andrés, ambos de Badajoz y que están en Córdoba toda una semana para disfrutar del concurso de carnaval (además, participa una agrupación de Almendralejo, un municipio pacense). "Hemos llegado esta mañana y tenemos el hotel en la Judería. Cuando hemos ido a ver el Puente Romano nos hemos topado con las banderolas y todos los chicos disfrazados", comentaba Charo, que tenía claro que probaría alguno de los platos que se sirven en el mercado.

Y es que la gastronomía es uno de los platos fuertes de esta cita que en total cuenta con 150 puestos, muchos de ellos repletos de cochinillos, grandes costillares, alguna que otra (pero menos) verdura y otros tantos tenderetes de suculentos dulces. La calle principal es, además, la de los restaurantes, la que cuenta con merenderos para disfrutar de las vistas mientras se escucha al juglar, con algún puesto de vino caliente que suele triunfar por eso de llevarse como recuerdo el cuerno en el que lo sirven y aquellos espacios de cuyo interior sale un dulce aroma a crepe con Nutella (algo que no se ha constatado si existía en el medievo, aunque todo apunta a que no).

Pero no todo va a ser comer, aunque sea básico. A los puestos de gastronomía se suman los de artesanía, que en muchas ocasiones sirven más de escaparate de exposición que de empresa para sacar algo de dinero. José, por ejemplo, tiene el primero de los puestos que se ve cuando se entra en el mercado por el puente, a la derecha. Es una herrería que abre un gran trono, que no es el de Hierro, pero tiene un dragón, que también vale, donde poder tomarse una foto con la creación de este herrero de Cáceres. Como contaba José, "estamos en unos 30 mercados al año, pero tan bonitos como el de Córdoba ninguno". En una semana este artesano estará en Orihuela (Alicante) en otro mercado, no se sabe si romano o medieval, porque a veces los límites en estas recreaciones son bastantes difusos.

La variedad de puestos de este año es casi inabarcable. Junto a los restaurantes hay empresas de comida para llevar, como las tradicionales de chacinas y quesos, o las de porciones de tartas gigantes; la artesanía tiene su espacio en forma de hierros personalizados o de animales recreados a partir de rocas y alambres; el cuidado del cuerpo tampoco falta, con tenderetes de jabones naturales o de cremas hechas con hierbas casi desconocidas (caso de la empresa de Mateo Carrasco que ofrece productos basados en aceite de oliva de Jaén) y a todo ello se suma la oferta de bisutería, desde objetos que parecen traídos del Medievo o de colgantes actuales donde se recrean las letras de Harry Potter o Star Wars.

El mercado estará abierto hasta mañana por la noche, aunque se espera que el día más fuerte sea el de hoy. La mañana soleada propiciará que cientos de cordobeses, tanto de la capital como de la provincia, se lancen hasta la Calahorra en una visita que casi está marcada en el calendario como las más tradicionales de mayo. Además, la visita con los más pequeños es perfecta porque de nuevo esta feria temática cuenta con varias atracciones (pero a manivela, sin nada de electricidad) como una barca vikinga, un tiovivo o una pequeña noria.

Como novedad, el gran zoco árabe se ha instalado en Miraflores, donde ocupa un lugar mucho más grande que en otras ediciones. También es nuevo el escenario instalado junto a los puestos de comida donde varias compañías interpretarán espectáculos como Froilán de todos los duendes (a cargo de La troupete de Luisete) o La horda de Melkor (de El niño lápiz). También habrá pasacalles y exhibiciones de música medieval, de aves rapaces o un torneo de caballeros.

Todo el que quiera, de esta forma, pasearse por el Mercado Medieval durante estos días encontrará muchas opciones para pasar un fin de semana diferente. En esta edición repite además la misma empresa organizadora del año pasado, Rivendel, y Cruzcampo vuelve a ser patrocinadora.