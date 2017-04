Menacho carga contra Ambrosio

Cristian Menacho pasó del anonimato a ocupar portadas por su implicación en el caso de las presuntas mordidas de la Fundación Guadalquivir y la Asociación Jóvenes para el Futuro y ahora parece que quiere mantenerse en la palestra, esta vez desde el ámbito de la política y como oposición crítica a la gestión de la alcaldesa, Isabel Ambrosio, a pesar de que forma parte de su candidatura y ocupa el diez de su lista. Menacho convocó ayer a los medios, no se sabe muy bien en calidad de qué, pues él mismo dejó claro que nunca ha militado en el PSOE y ya no tiene ningún cargo en Juventudes Socialistas, acompañado de sus vecinos que, esta vez, tuvieron un trato correcto con la prensa, porque ahora sí les interesaba salir en la foto y tener los medios a su disposición.

El que fuera líder de las Juventudes y uno de los protegidos de la dirección socialista, subió a la primera planta del Ayuntamiento para dejar un escrito en el que pretende impugnar las bases de contratación de la bolsa de Cecosam que, a su juicio, no se ajustan a los términos de transparencias exigidos a un gobierno socialista. Y, a partir de ahí, arremetió contra Ambrosio por ser, prácticamente, igual o peor que el anterior gobierno del PP. "Hay muchas mentiras" en la alcaldesa, dijo, ya que "adquirió muchos compromisos con la zona sur de la ciudad pero no ha cumplido nada, dijo que no iba a ser como los otros pero sí lo está siendo", aseguró Menacho. Acompañado por su séquito de vecinos del barrio Guadalquivir, los mismos que le siguieron fieles al paseíllo de los Juzgados y arremetieron contra los medios, descartó que las críticas hacia la regidora tuvieran nada que ver con el distanciamiento que el PSOE ha tenido del caso de la Fundación, pues se ha desvinculado tanto de la organización como de cualquier vínculo con Menacho, a pesar de que éste hizo campaña a favor de Ambrosio. "No tiene nada que ver, yo ni me he sentido apoyado ni no apoyado, porque nunca he militado en el PSOE", insistió.

El Juzgado de Instrucción número 8 de Córdoba investiga a Menacho, a su madre, Ángeles Muñoz -como presidenta de la Fundación Guadalquivir Futuro-, al vicepresidente de la entidad y a Alejandra Pérez, quien fuese número dos de las Juventudes Socialistas en la capital, tras la denuncia de Podemos sobre el supuesto cobro de mordidas a desempleados con cargo a los contratos de un programa de empleo público que abonaba la Junta de Andalucía.

Mientras tanto, el PSOE pareció estar ayer bastante nervioso ante la aparición de Menacho ya que, antes incluso de que el joven hablara enviaron un comunicada para desvincular al partido de la situación. Más tarde, volvieron a enviar una nota para exigir su dimisión "como miembro de la candidatura socialista" presentada a las elecciones municipales en 2015. El PSOE aseguró que Menacho formaba parte de dicha candidatura por ser, en aquel momento, secretario general de JSA en la capital, "cargo del que fue expulsado" por la organización juvenil socialista. "Menacho no representa al PSOE", partido en el que nunca ha militado y ya no forma parte de JSA, único motivo por el que fue incluido en las listas socialistas a las elecciones municipales", aseguraron desde la ejecutiva provincial del PSOE.