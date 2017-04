Medio centenar de Cruces compiten desde hoy en un concurso municipal que cierra el lunes

Todo está ya listo para que hoy arranque el Concurso de Cruces de Mayo 2017, que concluirá el próximo lunes 1 de mayo. En el certamen participan 50 entidades (27 hermandades, 18 asociaciones y peñas y cuatro grupos vecinales, además de la Cruz municipal que monta el Ayuntamiento en la plaza de Las Tendillas). Tal y como ya anunciaron desde el Ayuntamiento, volverá a reforzarse la seguridad en aquellos puntos donde se aglutinan más personas, como Santa Marina o la Cuesta del Bailío, lugares donde se instalarán vallas; y, tal y como también informaron desde el Consistorio, la Policía Local perseguirá con ahínco durante estos días la práctica del botellón con multas que pueden llegar hasta los 600 euros.

De las 50 Cruces 22 pertenecen al Casco Histórico, 13 a zonas modernas y 15 estarán en recintos cerrados. El Ayuntamiento ha dejado fuera del certamen a tres participantes, dos por ubicarse en zonas donde no se podía garantizar la seguridad y otra porque finalmente desistieron de presentarla. En este caso, son tres espacios menos los que participarán en esta edición en comparación con la del año pasado.

Los horarios se mantendrán con respecto a 2016. Hoy abrirán a las 12:00 y cerrarán a las 17:00 (completamente) para retomar la actividad a las 20:00 y finalizar a las 24:00. Viernes, sábado y domingo abrirán a las 12:00 y tendrán que apagar la música entre las 17:00 y las 20:00 pero podrán continuar con la actividad. A partir de las 00:00 se tendrá que reducir el volumen de la música. Entre las nuevas entidades que montarán una Cruz de Mayo aparece la Hermandad del Calvario, que lo hará en la plaza de las Cañas, o la asociación Córdoba sólo hay una, en la plaza Eliej Nahmias. Precisamente esta asociación se manifestó ayer a las puertas del Ayuntamiento al no haber recibido la notificación que le permitía empezar el montaje, notificación que finalmente consiguió. Córdoba sólo hay una estuvo acompañada en esa protesta por la Asociación Cultural Los Recios, colectivo que apareció en el listado definitivo de Cruces admitidas, Cruz que debía ubicar en la plaza de la Oca. Un técnico de la asociación, Miguel Torronteras, detalló a el Día que a pesar de aparecer en la lista y de contar con toda la documentación que le habían requerido les comunicaron "verbalmente" que estaban fuera del concurso "con razones que hemos rebatido porque no creemos que sean así, como, por ejemplo, que molestamos a establecimientos con veladores, cuando la cruz, la barra y el escenario no estarían ubicados en ninguna zona de veladores", destacó Torronteras.