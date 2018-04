Medina Azahara será cabeza de cartel de la cita musical de Riomundi

Quien esperara ver, por ejemplo, a artistas de la talla -por eso del tono de anuncio de la cita desde hace meses- del exbeatle Paul McCartney o a los Queen -que siguen girando sin Freddie Mercury- subidos al escenario Támesis como embajadores de la música británica en ese "gran festival de experiencias" al que el Ayuntamiento de Córdoba ha dado en llamar Riomundi saben desde ayer que su gozo en un pozo. Al final, tal y como anunció el edil de Turismo, Pedro García, los embajadores de la música británica sobre ese escenario serán grupos cuya lengua materna no es el inglés, pero que han asumido una comprometida y singular empresa de ser -con sonidos idénticos a los originales y con maestría- bandas de homenaje a los fab four de Liverpool -los sevillanos Los Escarabajos- y a los intérpretes del We are the champions -MOMO (Tributo a Queen-. Sobre ese escenario, ubicado en la Plaza del Triunfo, además estará de The Time Machine Project, un grupo malagueño que versionea a míticas bandas y artistas de los 70 como Dire Straits, Yes, Pink Floyd, Boston, Foreigner, Supertramp, Pink Floyd, Whitesnake, Deep Purple, Status Quo, Gary Moore, The Police o los propios Queen, entre otros artistas.

Riomundi se celebrará en el entorno del Guadalquivir entre los próximos viernes 8 y domingo 10 de junio. El festival se realizará en torno a zonas y escenarios temáticos colocados a ambos lados del Guadalquivir, cada uno de ellos dedicados a otro río del mundo, como es el caso del londinense Támesis. La idea es que en cada uno de ellos esté representada la cultura del país al que pertenecen, desde la música a la gastronomía y a las costumbres.

A la espera de conocer con detalles las actividades -deportivas, culturales y de otra índole- que durante los tres días se desarrollarán en Riomundi, lo que ya se conoce son unas actuaciones musicales que tienen como cabeza de cartel a los cordobeses Medina Azahara, quienes actuarán en el sábado -el mismo día que Los Escarabajos- en el escenario Guadalquivir -ubicado en la Acera que mira al río-, teniendo como teloneros a los alumnos de la escuela Yo canto, de Manuel Ruiz Queco. El día anterior harán lo propio en ese escenario Los Aslándticos y en el del Támesis, The Time Machine Project y MOMO (Tributo a Queen).

La cultura africana y su música estará representada en Riomundi en el escenario Nilo -ubicado en la Torre de la Calahorra-, el viernes por (el cordobés de adopción y nacido en Madagascar) Kilema y el sábado, por un grupo venido de tierras francesas, Gabacho Maroc, y por el músico sudaní de nacimiento Wafir.

Mientras que el punto que aglutinará a un mayor número de artistas será el escenario Hudson -en realidad serán dos escenarios situados en la Ronda de Isasa-, que reunirá a Djs de música negra o música electrónica. El viernes será el turno de Bony Stuche, Fran Deeper, James Rod, Rayko, The Black Evolution, Acapulco Baec y Dina Mussa; y el sábado el de Avant Y, Jade Tansa, Juan C, Amity, Berlanga Showcase, Javi Redondo y Modisco.

También dedicado a la cultura norteamericana será el escenario Mississippi -situado en el Balcón del Guadalquivir- con artistas como Fever Band, Gladis & Tres Gatos, Read Beard y The Wild Horses. Y en el escenario Amazonas -ubicado en el Parque de Miraflores- actuará en viernes Coco Malangao mientras que el sábado hará lo propio la Amazonas River Band.