Mayor persecución contra el alcohol y drogas al volante

Estas navidades se perseguirá aún más el consumo de alcohol y/o drogas al volante. Así lo detallaron ayer tanto el subdelegado del Gobierno, Juan José Primo Jurado, como el teniente de alcalde de Seguridad Ciudadana, Emilio Aumente, tras la reunión de la Junta Local de Seguridad que diseñó el dispositivo para estas fechas. "Hace algunos años se producían accidentes por estas fechas navideñas en la ciudad protagonizados por personas jóvenes, algo que impactó bastante en la ciudad y a partir de esas fechas hemos actuado bastante bien y la ciudadanía ha sido muy responsable respecto a bajar el consumo de alcohol, aunque hay que seguir incidiendo en ello", destacó Aumente. "No obstante, a la par que se ha producido esa bajada del consumo de alcohol al volante, se ha incrementado el de drogas. Ese es un elemento que tenemos que tener en cuenta y también vamos a ser muy duros en los castigos por el consumo de drogas al volante; y tan peligrosa es una cosa como la otra no sólo para quien conduce sino también para los ciudadanos que se pueden ver involucrados en un accidente provocado por el conductor", añadió. Tanto Aumente como Primo Jurado llamaron al "consumo cero" de alcohol y drogas al volante. El subdelegado recordó que hace unos días el subsector de Tráfico de la Guardia Civil realizó 1.700 pruebas a conductores "y 18 dieron positivo en alcohol y cuatro en drogas. Tenemos que insistir en que no se puede conducir bajo el efecto del alcohol y las drogas, y la realidad es que se sigue haciendo", puntualizó. "Esos controles se van a aumentar en estas fechas navideñas; y concretamente, en Nochebuena y en Nochevieja, por lo que hacemos una llamada a la responsabilidad", añadió Primo Jurado.

Las Fuerzas de Seguridad del Estado presentes ayer en la rueda informativa del dispositivo de seguridad de las fiestas navideñas recordó que la sanción administrativa que le cae a un conductor que haya consumido alcohol y/o drogas es de 1.000 euros y la pérdida de seis puntos del carné. "Algunas no son de 1.000 euros; hay casos que acaban yendo por lo penal, lo que supone ir al juzgado", apuntó Aumente, quien también apuntó que se va a perseguir el exceso de velocidad con los vehículos.

El alcohol y las drogas son los causantes de casi un tercio de los accidentes mortales que se registran en las carreteras. Según informaron hace unos días desde la Subdelegación del Gobierno, en lo que va de año, en las vías cordobesas casi 1.700 conductores dieron positivo en los controles de alcohol y drogas. De ellos, 628 dieron positivo en drogas y 1.059 en consumo de alcohol. A estas cifras hay que sumar la de los controles que realizan las distintas policías locales en su ámbito de actuación. Según se desprende de las estadísticas que baraja la DGT, el 12% de los conductores cordobeses coge el coche tras haber consumido alcohol o/y drogas. Además, el 5% de los conductores que dieron positivo son policonsumidores.