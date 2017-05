Mayor Zaragoza presidirá la comisión sobre la titularidad pública de la Mezquita

El Ayuntamiento persiste en su idea de que la Mezquita-Catedral sea de titularidad pública. Para ello, ha creado una comisión de expertos que va a presidir el que fuera director general de la Unesco, Federico Mayor Zaragoza. La alcaldesa, Isabel Ambrosio, hizo ayer este anuncio y recordó que la puesta en marcha de esta comisión "viene a dar cumplimiento del equipo de gobierno comprometido con la ciudad para establecer la línea de argumentos que permita seguir avanzando y lograr definitivamente la titularidad pública". Es más, aseguró que con el trabajo que lleve a cabo este grupo "de reconocido prestigio" también "se da respuesta a una de las demandas de la sociedad civil, que reclamó que el Consistorio asumiera este reto".

Con ello, este grupo de expertos estará constituido de manera oficial el próximo 20 de junio. Mientras que Mayor Zaragoza va a ser la cabeza visible de la misma, la comisión contará con cuatro miembros más. Aunque el exresponsable de la Unesco no quiso avanzar el nombre de los mismos, sí que desveló que serán expertos en historia y cultura medievales, del ámbito jurídico, además de otras personas con relaciones entre el Estado y la Iglesia. Todos ellos y, según los tiempos que maneja el también presidente de la Fundación Cultura de Paz, presentarán sus consejos al Ayuntamiento para obtener esa titularidad pública del principal monumento de Córdoba a mediados de octubre o principios del próximo mes de noviembre. Según el exdirector general de la Unesco, la Mezquita-Catedral tiene que volver a la situación "anterior a 1977", es decir, que la propiedad sea "del Estado". No obstante, el Gobierno central ya ha asegurado que el edificio no ha sido nunca de su propiedad.

La comisión da respuesta a una de las demandas de la sociedad civil"

La primera edil indicó que Mayor Zaragoza tiene "un perfil de solvencia", ya que "fue uno de los impulsores definitivos para que la Mezquita-Catedral tuviera la declaración de Patrimonio de la Humanidad". A su juicio, el que fuera ministro de Educación y Ciencia entre 1981 y 1982 "no ha asistido impasible a la privatización" del conjunto monumental. Ambrosio se mostró confiada en que "con la discusión académica y los argumentos de carácter científico -de la comisión- se pueda dotar de muchos más argumentos de los tenidos hasta ahora" para que una institución pública gestione el monumento.

En este punto, la alcaldesa aludió a los motivos que llevaron a la declaración como Patrimonio de la Humanidad de la Mezquita-Catedral y sostuvo que "tienen que ser respetados por todos", ya que de lo contrario "se puede tener la amenaza de que la Unesco pueda levantar el espacio de riesgo y la duda que podría llevar a la pérdida de la denominación". Insistiendo en la titularidad pública como único objetivo a alcanzar, Ambrosio también defendió "la gestión compartida", así como que con ella "no se pone en riesgo, ni amenaza sobre quien hoy es propietario de la Catedral, el culto que se lleva a cabo en la misma, el uso religioso que se va a seguir manteniendo, que no sólo no se discute, sino que nadie en este momento lo pone en duda".

Mayor Zaragoza indicó que la Mezquita-Catedral supone "un icono a escala mundial de convivencia, fraternidad y solidaridad", algo que "hoy hace más falta que nunca", porque "los símbolos han ido desapareciendo". Es más, apuntó también que "hoy está muy claro que la propia autoridad eclesiástica reconoce que es Mezquita-Catedral y ahora hay que hacer que sea de titularidad pública". "Si no se respetan los motivos por los que fue nombrada Patrimonio de la Humanidad, se puede declarar patrimonio en peligro", advirtió, al tiempo que añadió otra posibilidad de su desaparición "si persisten las maneras inadecuadas de desvirtuar las razones por las que se designó".

No obstante, reconoció que "está claro el total respeto donde hay una capacidad de reconocimiento total a la actividad religiosa". También abogó por "el reconocimiento de otros colectivos y asociaciones que deben tenerse en cuenta, además de la religiosa", de modo que "de esto a que la titularidad haya pasado de ser pública a la Iglesia hay un gran margen". "Córdoba es una excepción y de una belleza extraordinaria. Es un símbolo de lo que nos hace falta en este momento", insistió Mayor Zaragoza. En su intervención, también aludió a las inmatriculaciones que ha hecho la Iglesia Católica en los últimos años al amparo del Gobierno central de José María Aznar, que modificó en 1998 la legislación para permitir que la Iglesia Católica inmatriculara bienes como propios. Entre todas ellas se encuentra la Mezquita-Catedral, que se llevó a cabo en marzo de 2006, cuando la Diócesis de Córdoba la inmatriculó con la denominación de Santa Iglesia Catedral de Córdoba. Así, anotó que "hay centenares de espacios, como avenidas y plazas, que tienen que volver a su cauce".

Esta comisión de expertos tendrá que elaborar un documento con sus propuestas y exponer los argumentos que ellos consideren suficientes como para que la Mezquita-Catedral sea gestionada por la Administración pública. En la comparecencia de Mayor Zaragoza y la alcaldesa no se especificó si sería el Ayuntamiento o el Estado el que se haría cargo. Con los resultados, según Ambrosio, "se tomarán las decisiones más rentables, eficientes y que permita con más garantías avanzar en la titularidad pública".

La alcaldesa está esperanzada en que esta nueva estrategia tenga los resultados que persigue el cogobierno municipal, ya que les permitirá "establecer una estrategia para conseguir la titularidad", anotó. Pero hay más, porque Ambrosio no tuvo reparos en asegurar que si el Ayuntamiento tiene que llegar a los tribunales para conseguir su propósito la posibilidad está abierta. "No descarto nada", afirmó. Al hilo de esta afirmación, el propio Mayor Zaragoza apostilló que "los temas de justicia o se resuelven por la vía administrativa o en los tribunales".