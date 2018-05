Marroquíes, 6 y Parras, 5 consiguen los primeros premios del concurso

Los primeros premios del Concurso Municipal de Patios se quedan en la ruta de Santa Marina-San Agustín. El jurado del certamen ha distinguido con el primer puesto en la categoría de arquitectura antigua al recinto de Marroquíes, 6, mientras que en moderna ha sido el de Parras, 5. Cada uno recibirá una dotación económica de 3.000 euros. En esta ocasión la Mención de Honor (dotada con 4.000 euros) ha ido para Parras, 6, patio en el que nació el poeta Pablo García Baena, fallecido el pasado enero.

Los segundos premios han sido para Isabel II, 1 en arquitectura antigua y Pastora, 2 en moderna; mientras que los terceros han distinguido a Tinte, 9 y Barrionuevo, 22, respectivamente. Los cuartos puestos han recaído en Postrera, 28 y San Juan de Palomares, 8; los quintos en Martín de Roa, 9 y Chaparro, 3; los sextos en San Basilio, 44 y Parras, 8; los séptimos en Martín de Roa, 7 y Pedro Fernández, 6 y los octavos en Maese Luis, 22 y Gutiérrez de los Ríos, 33.

"El nivel de floración nos ha sorprendido hasta a nosotros", señala Maribel Navajas

Los Premios Singulares han sido para Conde de Arenales, 4; San Basilio, 15; Zarco, 13; y Alvar Rodríguez, 8.

La propietaria de Parras, 6, Rosario Cantillo, se mostró ayer "sorprendida" por haber logrado el máximo galardón del certamen, que recibe "con los brazos abiertos". Este año "esperaba que cayera algo pero no esto", aseguró tras conocer la noticia. Los visitantes le han comentado que su patio "tiene algo especial, dicen que es muy acogedor y muy natural". Este año resalta su esparraguera, las hortensias, geranios "que cuelgan como mantones de manila", el gran tamaño de los frutos del limonero y la buganvilla. Por el patio de Rosario están pasando durante el festival entre 2.500 y 3.000 personas al día.

Después de un año de "descanso", Marroquíes, 6 ha vuelto a cosechar una de las máximas distinciones, en este caso el primer premio en arquitectura antigua, que tanto vecinos como artesanos han recibido "con mucha alegría". "Después de que descansamos el año pasado, teníamos la intriga de qué iba a pasar éste, aunque algo imaginábamos que iba a caer", señaló María de los Ángeles Arquero. Un año más, "hemos trabajado el patio con intensidad y dedicación", apuntó esta vecina que también tiene un taller en este clásico recinto ubicado en pleno barrio de Santa Marina.

A nivel estructural, ha habido algunas mejoras como la restauración del tejado y la fachada de una de las viviendas y la recuperación del empedrado antiguo de una de las calles. Por otra parte, María de los Ángeles destacó que "ha influido mucho en el estado de las flores la primavera tan suave que estamos teniendo". Este es uno de los que más visitas recibe en cada festival, "se lleve o no premio" y "todos los días hay colas, incluso entre semana" ya que "es conocido y las personas que vienen lo promocionan mucho".

Maribel Navajas es la propietaria del recinto de Parras, 5, primer puesto en arquitectura moderna, un galardón que "hemos recibido como locos de contentos, ha sido una sorpresa", aseguró. Este año "todo el mundo nos ha felicitado pero no sabíamos cómo iba a puntuar el jurado porque tampoco hemos visto otros patios", indicó. Esta primavera su recinto "ha sido una explosión de color, nosotros mismos nos hemos sorprendido de la floración porque no se ve ni un tiesto", apuntó.

Petunias, begonias, buganvilla, nieve de primavera, corre que te pillo, costilla de Adán (que fue reconocida como planta singular en 2014) y geranios chinos (han contabilizado hasta 59 colores de esta especie) son algunas de las plantas que los visitantes pueden disfrutar en este recinto por el que están pasando más de 2.000 personas al día entre semana mientras que el pasado fin de semana se superaron las 3.000.

Pastora, 2 sigue este año en el podio de los patios mejor puntuados por el jurado. En 2017 logró el primer puesto en arquitectura moderna y éste se ha alzado con el segundo. "Siempre es una alegría que te reconozcan; éste es un año atípico porque me ha pillado trabajando y no lo he asumido aún", explicó Rafael Barón, propietario y cuidador junto a su familia de este recinto de la ruta de San Lorenzo. "Estoy muy contento por mi familia, que lucha y colabora durante todo el año en el patio", apuntó. Tras lograr el primer puesto en 2017, "entendíamos que era complicado repetir", manifiesta Barón, que invita a los visitantes a que "lo disfruten este fin de semana".

Para esta edición, la familia ha remozado el patio, recuperando los enmarques de la fuente y de la capilla. En este recinto son "bastante conservadores" en lo que a flores se refiere y han respetado la estructura del año pasado introduciendo pequeños cambios. "La gente que nos ha visitado ya nos había dado el primer premio", indicó Barón.

Otra de las galardonadas ha sido Ana Muñoz, propietaria de Tinte, 9, un recinto enmarcado en la ruta de Santiago-San Pedro. "Son 50 patios y hasta que no sale el fallo del jurado no sabes si vas a coger algo; hemos tenido suerte y estamos muy contentos", expuso Ana, que todos los años incorpora alguna novedad a su recinto, tercer premio en arquitectura antigua. En esta ocasión ha cambiado la yedra del arco ubicado justo delante de la puerta de entrada por flores y en las orzas laterales ha plantado geranios. También ha montado una entradita con objetos de forja, un espejo y macetas pequeñas. "Me gusta que los visitantes me pregunten por las novedades que tengo cada año", explicó esta cuidadora, que lleva presentándose el concurso desde 1975. Entre las joyas de este patio destacan un limonero de más de un siglo de antigüedad y un medio pozo de tradición árabe.