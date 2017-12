Marisco, sopa y carne llenan las mesas

En la mayoría de hogares cordobeses, el menú de esta noche será especial. Habrá quien se plante el gorro de chef para cocinar cuando casi nunca lo hace y la mesa estará llena de ricas viandas que los días normales ni siquiera se asoman al frigorífico. Pero para que esta Nochebuena todo salga a pedir de boca, lo primero que hay que hacer es ir al mercado. Aunque hay quienes deciden que no tienen ganas de cocinar y tiran de catering, esta moda aún no está muy extendida y desde ayer las cocinas huelen a sopa y sofrito porque si para algo sirve esta jornada, y también la de la mañana, es para demostrar que de vez en cuando se puede ser un cocinillas (y también corroborarlo). Por ello, plazas de abastos y supermercados estaban ayer a rebosar de quienes dejan las compras para última hora. Hay quienes tienen el truco de comprar el marisco, por ejemplo, una semana antes y congelarlo, por eso de que puede salir más barato. Aunque Toñi Adamuz, que tiene una pescadería en el mercado Sánchez Peña, asegura que los precios son los mismos durante todo el año y que no suelen subir, tan sólo un poco el marisco. La pescadera explica que en las mesas de los cordobeses de este año el pescado estrella será la merluza que se acompañará de otros productos del mar. Gambas y langostinos se llevan la palma en esto de los entrantes, y se compran ya cocidos. Las primeras, eso sí, están siempre más caras. El kilo de gamba blanca ronda en este caso los 30 euros, los langostinos van desde los siete hasta los 12 euros.

Y es que el marisco llega con fuerza después de haber perdido fuelle durante la crisis. Fresco, cocido y congelado, lo mismo da. Unas gambas, unas nécoras y y alguna que otra cigala dan mucha luz a la mesa de Nochebuena y los cordobeses lo tienen claro. Aunque no se compre mucha cantidad, sí se compra la calidad. Como la que ofrece, por ejemplo, la pescadería La Carihuela, en la plaza de Chirinos. Aquí los carabineros están a 75 euros el kilo, las cigalas a 49,5, las patas grandes a 39,5, los cuerpos recién cocidos a 28,5 y el bogavante a 28,5 euros la pieza. "Se vende de todo", contaba ayer uno de los dependientes de este negocio que ya bien entrado el mediodía tenía cola. Entre el pescado que triunfa junto a la merluza se encuentra el salmón, 11,95 euros el kilo, la rosada, 13,5 euros y la dorada, 8,5 euros. Aunque cada familia prepara algo diferente.

Pero el pescado y el marisco no lo son todo. El consomé tradicional, la sopa de picadillo o alguna crema sirven en muchos menús como el primer plato. Nadie renuncia a un plato caliente dado el frío que hace y siempre sirve para abrir apetito antes de atacar al segundo plato y siempre la receta más abundante: la carne.

Cochinillo, cordero, chuletón de ternera, buey... de nuevo cientos de opciones para los menús navideños. Moisés Martín tenía ayer su puesto en el mercado de la Corredera a rebosar. Junto a los jamones y embutidos, que sirven de entrantes, este negocio despachó solomillos y rollos de carne ya preparados, una alternativa bastante cómoda que cada año va cogiendo fuerza. En este espacio del tradicional mercado la pieza de cinco kilos de cochinillo estaba a 65 euros, el chuletón de ternera a 14,9 y el lomo de buey a 22,9. Este año la carne sí está algo más cara por el tema de la sequía, ocurre en este caso con el cochinillo y sobre todo con el cordero.

Y como en estas fechas el colmo no es una característica muy presente, después de los canapés, el marisco, el jamón, la sopa, la carne y el pescado viene el postre. Siempre se puede optar por la fruta, que está buena y es algo más digestiva que las grandes tartas. En la frutería Lo mejor de la huerta de la Corredera lo que más se dispensa en estos días es la verdura para el caldo y la piña, que ha subido y está a 2,6 euros el kilo.