Maestra del saber y del espíritu

Victoria nació el 11 de noviembre de 1903 en Sevilla. Era la única hija de José Díez Moreno, escribiente y apoderado de una casa comercial de la ciudad hispalense y de Victoria Bustos de Molina, ama de casa. Desde muy joven vivió en una entrega generosa a los demás fruto de su profunda fe. Estudió Magisterio, de 1919 a 1923, en la Escuela Normal y a la vez cursó estudios de arte y dibujo, en la Escuela de Bellas Artes de Sevilla. Con 19 años obtuvo el título de Magisterio, aunque creía ver la voluntad de Dios en otros menesteres.

Entre el año 1922 y 1923 acudió con regularidad a las reuniones de la asociación para estudiantes de Magisterio de las religiosas de María Reparadora, asistió a unos ejercicios espirituales dirigidos por el padre Garriga y fue allí donde cristalizó la vocación de Victoria. Afianzó su fuerte conciencia de entrega a Dios. Una vida misionera. Aunque sus padres a su temprana edad se oponían a su marcha, su propio director espiritual le aconsejó hacer oposiciones, obedecer a sus padres y entregarse al apostolado desde su profesión.

Habían pasado dos años desde aquellos ejercicios, cuando acudió a una charla sobre el carácter pedagógico de Santa Teresa que daba Josefa Grosso en la Academia Santa Teresa. En 1925, la Institución Teresiana se estableció en Sevilla con la Academia Internado Santa Teresa, para estudiantes de Magisterio. Allí conoció la propuesta de Pedro Poveda, basada en la fuerza transformadora del creyente a través de su profesión, uniendo fe y vida.

Por ello, se hizo maestra, comprendió que su camino estaba trazado. "No me importaría ir al fin del mundo, si allí he de darle gloria a Dios", escribió Victoria Díez. En esa academia preparó su oposición y dio clases. Descubrió pronto que la Institución Teresiana tenía también una dimensión misionera en su recién creada asociación Juventud Teresiana Misionera, por lo que se incorporó al grupo y en pocos meses llegó a ser su presidenta.

En mayo de 1926 aprobó las oposiciones, siendo la segunda. Formó parte de la Asociación de Poveda y así fue a su fin del mundo, a Cheles (Badajoz) cerca de la frontera portuguesa, a donde llegó el 14 de agosto de 1927. Aunque estuvo sólo un curso, se le recuerda como sencilla, humilde, con deseos siempre de agradar. Contribuyó a la mejora de la escuela local, organizó la Biblioteca, luchó contra el absentismo escolar trabajando con sus métodos pedagógicos renovados: excursiones al campo, cantos, actividades con las alumnas y labores. La casa de la cultura de Cheles lleva su nombre

El 13 de junio de 1928 recibió el nombramiento para la escuela de Hornachuelos. Su profesión era una profunda vocación arraigada en Jesucristo y basada en la idea de Pedro Poveda y la Institución Teresiana. Durante los ocho años que vivió en Hornachuelos (1927-1936) desarrolló una intensa actividad al servicio de la Iglesia y de la sociedad civil.

Además de su puesto como maestra, se dedicó a la catequesis en la parroquia del pueblo e impulsó la Acción Católica. Tras la prohibición de impartir Religión en los colegios públicos por el gobierno de la II República, continuó dando catequesis, colaboró en la reedificación de la escuela, llegando a ser secretaria de la Junta de Enseñanza. Tenía un novedoso sistema pedagógico: clases gimnasia rítmica, lecciones al aire libre, realizaba excursiones a Córdoba y Sevilla, los alumnos aprendían cantos y pintura; cursos nocturnos para mujeres trabajadoras, una biblioteca para antiguas alumnas y ayudaba a familias necesitadas del pueblo. Fue elegida por unanimidad presidenta del Consejo Local del Pueblo.

En 1936, cuando estalló la violencia en España, Victoria tuvo la ocasión de escapar, pero como seglar comprometida, quiso permanecer en su pueblo, con su gente. El día 20 de julio de 1936, dos días después del inicio de la Guerra Civil, arrestaron al párroco de Hornachuelos, Antonio Molina. El 11 de agosto dos hombres armados pidieron a Victoria que acudiera con ellos al Comité a prestar declaración. Quedó prisionera en una de las casas en la plaza del pueblo. En la madrugada del día 12 de agosto de 1936, fue conducida junto con 17 hombres más a las afueras del pueblo de Hornachuelos, para emprender una marcha de 12 kilómetros hacia la Mina del Rincón. Victoria, la única mujer, según testimonios posteriores, durante el camino animaba a sus compañeros consciente de la suerte que correrían y presenció la ejecución de sus compañeros. Ella tenía 32 años, fue la última, pero no dejó de proclamar su fe en Jesucristo.

Su breve y sencilla biografía de amor a Dios y entrega a los hombres a través de la enseñanza se transformó en testimonio para muchas generaciones. Implicarse en las necesidades, contagiar la fe que lleva a flor de piel, hablar sin miedo. Un centro sociocultural y un colegio público la recuerdan en Hornachuelos.

El 10 de octubre de 1993 fue beatificada por el papa Juan Pablo II, en la plaza de San Pedro, junto al fundador de la Institución Teresiana, Pedro Poveda. Sus restos se veneran en una cripta en la sede de la Institución Teresiana en la ciudad de Córdoba. También se encuentran algunos huesos bajo el altar del monasterio cisterciense de Santa María de las Escalonias, en Hornachuelos. Una mujer con una fe cristiana honda que la llevó a arriesgar la vida en momentos difíciles. Era maestra del saber y del espíritu.