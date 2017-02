Luque dice que suspender las 35 horas es "estrangular" al Consistorio

El teniente de alcalde de Recursos Humanos, David Luque, afirmó ayer que lo que trata el Gobierno central con la suspensión de la flexibilidad horaria de la plantilla municipal aprobada por el Consistorio "para recuperar derechos laborales es estrangular a los ayuntamientos". Según Luque, esta decisión "forma parte de la estrategia del PP de centralizar en Madrid todo, de desnaturalizar y privatizar la gestión municipal". "El centralismo y la lejanía a los problemas de los ciudadanos es una constante en sus posturas. De lo que se trata es de estrangular a los ayuntamientos", subrayó. "Vamos a estudiar la resolución, vamos a explorar las opciones que tenemos con los servicios jurídicos municipales antes de tomar una decisión definitiva", añadió.

Estas declaraciones llegan después del que el subdelegado del Gobierno, Juan José Primo Jurado, haya remitido un escrito al Ayuntamiento en el que le obliga a anular el acuerdo de Pleno de noviembre del año pasado en el que se compromete a la aplicación de las 35 horas semanales para los empleados municipales.

37,5Horas. Es la jornada que se está aplicando a nivel estatal y por la que se regía el Ayuntamiento

El Consistorio pretendía quitar 15 minutos tanto a la entrada como a la salida para recuperar el horario frente a las 37,5 horas impuestas, al igual que se ha hecho en la plantilla de la Junta de Andalucía. El subdelegado del Gobierno se apoya en un informe de la Abogacía del Estado que lo deja bastante claro. Así, apunta a "varias razones" por las que no se puede aplicar el nuevo horario. En primer lugar, se detalla que la jornada mínima de 37,5 horas es "constitucional" y ha sido dictada por el Estado "en el marco de sus competencias para todo el sector público y tiene carácter básico".

Además, especifica que las administraciones públicas pueden "ampliar dicha jornada, pero no reducirla" y, en el caso concreto de la administración local, el horario es el mismo que el del Estado. El informe concluye igualmente que la medida adoptada por el Pleno no se articula "como una flexibilidad horaria", sino que en la práctica supone la aplicación de los 35 horas y eso "vulnera la normativa estatal de carácter básico" ya que el Ayuntamiento "no tiene competencias" para hacerlo. Por todo esto, el Gobierno da un plazo de un mes para que el Ayuntamiento anule el acuerdo del Pleno sobre las medidas de conciliación laboral y familiar.

El Consistorio ya ha reconocido las dificultades para aplicar las 35 horas semanales, a pesar de que se ha vendido a bombo y platillo como un logro municipal. Desde el Ayuntamiento, por tanto, se ha apostado por implantar el nuevo horario en servicios seleccionados como los comunes, en el propio Consistorio, Servicios Sociales o las áreas situadas en Gran Capitán, es decir, en servicios administrativos, donde más personal hay y tan solo habría que rotar y no contratar. De hecho, no son pocos los empleados municipales que se han quejado de la desigual aplicación de las 35 horas, que no ha llegado por ejemplo a la plantilla de Aucorsa o al Servicio de Extinción de Incendios y Salvamentos (SEIS), entre otros.