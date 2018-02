Luque reivindica un mayor papel de la mujer en el mundo cofrade

El periodista José Antonio Luque reivindicó ayer un mayor papel de la mujer en el mundo cofrade durante su exaltación a San Álvaro en el santuario de Scala Coeli. Luque pidió al patrón de las cofradías cordobesas "que ninguna mujer se sienta marginada y excluida" en las agrupaciones y que "la discriminación, el maltrato y la violencia que sufren las mujeres no rocen nunca a nuestras cofradías". El profesional de Canal Sur Radio insistió en que el papel de la mujer dentro de las hermandades debe ser mucho más importante que el de ser exclusivamente camareras de las corporaciones y abogó por que la mujer tome parte en todas las competencias con los que cuenta una corporación, desde integrando juntas de gobierno, como debajo de las trabajaderas e incluso "en su legitimo derecho de presidir la Agrupación de Hermandades y Cofradías", para posteriormente pedir a las cofradías que se sumen a la lucha por la igual de pleno derecho entre hombre y mujer en las hermandades.

Luque también se refirió en su exaltación a las nuevas generaciones destacando que Córdoba había celebrado con orgullo el Congreso Nacional de Jóvenes Cofrades y pidiéndole ayuda a San Álvaro "para dar testimonio de nuestra vida cofrade para que los jóvenes que llegan a nuestras cofradías acaben quedándose". Precisamente, de la necesidad de dar testimonio de fe también habló cuando se dirigió al mundo cofrade para insistir en que "nuestra obra social hable por nosotros; nos entenderán así creyentes y no creyentes, que no se nos vea como sólo a gente que saca santos a la calle o pasea imágenes que para muchísima gente no significa nada. Tiene que haber coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos". Y pidió "que nadie utilice las hermandades para su propio lucimiento, porque en vez de ser luz nos convertimos en un obstáculo para que se acerquen a nuestras cofradías".

El periodista, todo un emblema de la información cofrade, algo de lo que deja constancia en cada edición del programa que presenta y dirige en Canal Sur Radio, Paso a Paso, hizo un repaso a la vida y milagros del beato dominico, cuyo culto, como recordó fue autorizado por el Papa Benedicto XIV el 22 de septiembre de 1741. Luque reivindicó "el compromiso de Álvaro como hombre bueno; el pueblo viendo como ha actuado ha reclamado su santidad al margen de las etiquetas eclesiásticas que le pongamos", defendió. Además, pidió la bendición para "todos los artistas" de la Semana Santa "porque aumentan nuestro patrimonio creando empleo y sacando lo mejor de la persona" y destacó que los nazarenos tienen una importante oportunidad de vivir la Semana Santa como verdadera penitencia.