Lujos a la venta

El lujo inmobiliario tiene cabida también en Córdoba, y, en contra de lo que el cordobés medio puede pensar, las propiedades de precio más elevado no se ubican exclusivamente en la zona del Brillante. Las dos viviendas más caras de Córdoba se encuentran en la zona Centro [Casco Histórico], y sobrepasan de lejos los 1.000 metros cuadrados. Se trata de residencias señoriales que, con sus suelos de mármol, sus tapices y sus patios, evocan otras épocas, otros tiempos en los que estos espacios podían ser mantenidos por sus dueños, por ejemplo. Ahora, la crisis ha empujado a muchos propietarios a poner estos inmuebles a la venta, en transacciones que suelen ser aprovechadas por hoteles y grandes cadenas hosteleras para instalar una sede de sus firmas.

El portal Idealista presenta un ránking de viviendas ordenadas según el precio, y sitúa en el primer puesto a un palacete señorial ubicado en las casas solariegas 4, 6 y 8 de la calle Cabezas, de forma que abarca desde la plazuela del Portillo hasta la confluencia de la de José Rey, Badanillas y Caldereros. La edificación actual de estas tres viviendas, que datan del siglo XVII y están construidas en torno a una serie de patios y jardines, es de 2.440 metros cuadrados. Para este domicilio, antaño perteneciente a los marqueses de El Carpio o a los condes de Zamora de Riofrío, está fijado un precio de 6,8 millones de euros. Eso sí, el posible comprador podría disfrutar de una cuadra, 26 habitaciones y de dos patios con galerías de arcos de medio punto y solería de mosaico. El coste mencionado se vería sin embargo incrementado tras sumarle los gastos, por valor de 636.672 euros. De pedir una hipoteca, el precio último -en el que se incluye el pago previo de 1,7 millones, la propia hipoteca, de 5,4, y el interés de más de un millón- sería de 8.454.348 euros, una cifra que no al alcance del común de los mortales, por lo que el portal inmobiliario valora la edificación "ideal para la construcción de un hotel con encanto".

La dirección que ocupa el segundo puesto en el ránking corresponde a una chalé "independiente" de dos plantas a escasos minutos de la céntrica plaza de las Tendillas. Se trata de una edificación que supera los 1.000 metros cuadrados y consta de 18 estancias, jardín, piscina y alguna que otra terraza. Al igual que la primera, se trata de una construcción señorial a la que bien podría dársele uso como lugar de hospedaje.

El precio, de nuevo sin incluir los gastos inevitablemente añadidos, está en tres millones de euros, es decir, menos de la mitad del dinero por el que se vendía la primera vivienda. La hipoteca mensual se elevaría a más de 4.250 euros, lo que generaría un cómputo total de un poco más de 50.000 euros al año. Un coste muy alto, pero si se compara con la primera vivienda, levemente más asequible.

La tercera propiedad más cara de Córdoba está también en tres millones de euros y se trata de nuevo de una vivienda de la zona del Casco Histórico. La edificación, de 1.145 metros cuadrados construidos, cuenta con diversas estancias salpicadas de un suntuoso mobiliario y una amplísima cocina, además de piscina y jardín. Se trata de una vivienda a la que no se le atribuyen a priori las características de un hotel, quizás porque cuenta únicamente con tres habitaciones.

El ránking continúa con precios que no llegan a los dos millones de euros. Estos domicilios se desplazan hacia otra zona de la ciudad menos urbana, más residencial y campestre, como es el Brillante. La cuarta y quinta propiedad más costosa de Córdoba están en 1,7 millones. De estas dos, la primera se encuentra en la carretera de los Morales, y según la descripción del portal digital, se trata de una "fantástica hacienda para la cría de caballos y para disfrutar en familia". Como añadido, además de los 400 metros cuadrados que tiene, dispone de una casa de invitados, un salón de recreo, una pista de tenis, y una hectárea de jardín, tres de dehesa y dos de olivar. La segunda propiedad, por su parte, tiene diez habitaciones, una moderna cocina enteramente equipada y una amplísima piscina situada junto a una pista de tenis. A sus pies se extiende la capital cordobesa, situada a escasos minutos en coche. Existe una diferencia entre este domicilio y los cuatro anteriores que consiste en que su propietaria no ha entregado la gestión a una inmobiliaria, sino que tramita las operaciones de alquiler o posible venta de forma particular. En su caso, la vivienda, que pertenecía a su familia, le resultaba demasiado grande.

Según los representantes de Idealista, otros propietarios ponen a la venta estos inmuebles porque son muy costosos de mantener, sobre todo si se encuentran vacíos. Al Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) se le suma el desembolso en obras de reparación y limpieza. Debido a lo elevado del precio, suelen ser grandes empresas, como cadenas hoteleras, las que representan el grueso de la demanda.