Licencias de cocheras, pisos y agujeros tapados

"Mi hija estaba en la calle y le averiguó un piso directamente por el delegado de Obras Públicas". Se trata de una frase literal de una de las vecinas del barrio del Guadalquivir que ayer acudió a los Juzgados para dar apoyo moral al exsecretario de las JSA en Córdoba, Cristian Menacho, y su madre, Ángeles Muñoz. Casi 30 partidarios de la inocencia de Menacho lanzaron consignas como "Gracias Cristian" cuando éste llegó a declarar por su supuesta implicación en el caso de las mordidas de la Fundación Guadalquivir. Aunque el primer encuentro entre vecinos y prensa no fue el mejor, los primeros acusaron a los medios de "manipuladores" y "sinvergüenzas", cuando las aguas se calmaron los residentes del Guadalquivir insistieron en la buena labor que madre e hijo han hecho por el barrio.

Los logros que, al parecer, habrían conseguido Menacho y Muñoz iban desde licencias de cocheras hasta arreglos de agujeros en el techo, todo ello sumado a la labor social que las asociaciones hacen con la población más necesitada de la zona.

Una de las señoras que pasó dos horas al frío para arropar a sus vecinos afirmó que Muñoz le ha conseguido a su hija, que estaba en la calle, un piso "directamente por el delegado de Obras Públicas". Relación directa también parece haber tenido para solucionar un agujero en un piso, que llevaba ahí muchos años, y que Muñoz habría "averiguado directamente" con la Junta. La labor como conseguidores habría consistido también en obtener licencias para la apertura de las cocheras de una manzana que llevaban años cerradas.

Parece que nada se interpone entre las necesidades del barrio y las acciones de madre e hijo, cuya implicación en el caso los vecinos no se la creen. "Conozco a esta familia por muchas buenas obras", comentó otra de las vecinas, Mercedes Sánchez, que añadió que "yo no he visto a nadie meter la mano en el cajón". Huertos familiares, clases de taichí, limpieza de las manzanas o clases extraescolares también se suman a la lista de "éxitos".