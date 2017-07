Libros contra el hastío estival

Cuando ocurre, es imposible no darse cuenta de lo que traman. Andurrean a la vez que escudriñan su entorno, inconscientemente ansiosos, entrecierran los ojos para poder leer los carteles que enmarcan la puerta de entrada de cualquier chiringuito, bar o incluso monumento. Ahí está. Las rendijas oculares han encontrado lo que buscaban. Y no, por mucho que sorprenda -y más si se trata de una ciudad como Córdoba, por ejemplo-, el Santo Grial no es el aire acondicionado. Es el codiciado WiFi, un quebradero de cabeza para el veraneante al que se le suma otro igual de preocupante: las fuentes de energía. Enchufes, cables, baterías portátiles que previamente han de ser recargadas y un sinfín de adminículos tecnológicos que alimentan los dispositivos sin los que, por regla general, no se abandona el hogar. Pues bien, he aquí una solución a estos problemas, un remedio barato, libre de cables, de tamaño reducido y que guarda en su interior elementos igual o más enriquecedores que los que encierra la sapientísima red. En casa, en la playa, en la montaña, en el extranjero y en el pueblo de los abuelos, los libros siempre (y este "siempre" presenta unas connotaciones profundamente arcaicas y venerables), han estado ahí como buenos compañeros de viaje, como colegas con los que escuchar el sonido de las olas del mar o con los que compartir una cerveza en una calurosa tarde de julio.

El verano de 2017 va acompañado de nombres como Ray Loriga y su Rendición, novela ganadora del premio Alfaguara este año, la Premio Planeta Dolores Redondo, galardonada en octubre por su obra Todo esto te daré. Pero sin embargo, cuenta el responsable de la librería Luque, Rafael Osuna, hay una novela que se impone sobre todas las demás, que lleva rompiendo desde su publicación el año pasado. No es otra que Patria, de Fernando Aramburu, la historia de dos familias rotas por causa del fanatismo político en el País Vasco contada a través de los ojos de las matriarcas Miren y Bittori. El perdón como arduo camino y el olvido como meta casi imposible de alcanzar protagonizan el relato y se integran entre los protagonistas dando lugar a una trama compleja y que, asistida por el estilo rápido y conciso de Aramburu, destaca por su realismo y humanidad. La Casa del Libro coincide en título más vendido, y propone otros para los más jóvenes como 13 razones, la novela de Jay Asher en la que se basa la exitosa serie de Netflix y Campos de fresas, un clásico de la literatura juvenil de Jordi Serra i Fabra. Destacan también Americanah, de Chimamanda Ngozi Adichie, El libro de los Baltimore, de Joël Dicker o Tengo tu número, de la divertida autora Sophie Kinsella.

Osuna, por su parte, recomienda como lectura de evasión Recursos Inhumanos, de Pierre Lemaitre, ganadora del Premio de Novela Negra Europea. Del género de novela histórica, con Santiago Posteguillo como autor de referencia, el librero destaca Africanus: el hijo del cónsul o Los asesinos del emperador, el primer libro de una trilogía sobre el emperador Trajano. Para los amantes de la conocida como novela de retorno y retrospectiva, Osuna recomienda Tú no eres como las demás madres, de Angelika Schrobsdorff.

Una vez bebidas estas refrescantes obras veraniegas, La Casa del Libro propone clubes de lectura para adultos los últimos jueves de cada mes y, dirigido a un público menos experimentado pero igualmente amante de la lectura, talleres de cuentacuentos ocasionales. Así las cosas, pobre el que se haya suscrito a HBO este verano.