De La-Hoz desiste de la vía judicial y pide explicaciones a la Consejería

"No recurriré la decisión de la Gerencia Municipal de Urbanismo de conceder la licencia [de obras]" para la apertura de la segunda puerta de la Mezquita-Catedral. Con esta frase comenzó ayer su comparecencia ante los medios el arquitecto Rafael de La-Hoz. El hijo del también arquitecto y también del mismo nombre y apellido que diseñó la celosía colocada en la pasada década de los 70 y que ahora va a ser retirada anunció en esa comparecencia que se rinde.

"Termina aquí un proceso administrativo que comenzó hace ahora más de cinco años", insistió. Cinco años durante los que ha luchado incansablemente para impedir que se hiciera realidad el proyecto del Cabildo de retirar esa celosía para colocar en su lugar una idéntica, pero abatible, que facilite el paso de las estaciones de penitencia de las cofradías de la Semana Santa local.

Según anunció el pasado jueves el presidente de la Gerencia, Pedro García, el asunto irá el próximo miércoles a la comisión de licencias del organismo autónomo. "La Gerencia dará licencia porque no cabe otra actuación. Me parece consecuente", sentenció el arquitecto, quien relató que pese a que lo que va a ocurrir es lo contrario de lo que él deseaba, "siento una relativa satisfacción, ya que el proyecto inicial del Cabildo consistía en demoler todas las celosías y reemplazarlas por puertas de ágata y acero, mientras que ahora se preservan todas las celosías, menos una, y ésta se va a sustituir por una puerta que la imita", circunstancia que es la consecuencia final "del enfrentamiento de dos criterios", el del Cabildo, con "un interés clarísimo por las procesiones", y el suyo, con "un interés clarísimo por la Mezquita".

No obstante, sentenció que "esa relativa satisfacción no está completa porque por razones que desconozco al Icomos llegaron las alegaciones del Cabildo [sobre la actuación en la Mezquita-Catedral], pero no las mías". Por ello, De La-Hoz anunció que pedirá explicaciones a la Junta de Andalucía de por qué sólo elevó las alegaciones del órgano catedralicio y no las suyas a ese organismo asesor de la Unesco al que consultó sobre la conveniencia o no patrimonialmente hablando abrir la segunda puerta en el monumento Patrimonio de la Humanidad. Y pedirá explicaciones, según anunció, presentando un recurso ante la Administración autonómica, en defensa de "mi derecho a ser oído". El arquitecto destacó que cuando la Consejería de Cultura iba a remitir a Icomos el dossier sobre la segunda puerta él pidió "expresamente en abril de 2016 a la Junta que en el dossier remitió al Ministerio de Cultura y éste a Icomos se incluyeran también mis alegaciones, pero, no fue así", lamentó. "Fui parte inaudita y, por lo tanto, no escuchada", apuntó De La-Hoz. El arquitecto insistió en que de esta forma Icomos Internacional respaldó el proyecto de la segunda puerta, "que había sido rechazado previamente por Icomos España", sin conocer sus alegaciones, pero sí las del Cabildo. "El recurso es un acto reivindicativo personal y no espero cambiar nada, más allá lograr el reconocimiento de que debí ser oído", dijo.

Esa palabras del arquitecto fueron desmentidas posteriormente por la Consejería de Cultura. "Rafael de La-Hoz no puede afirmar, en ningún caso, que la Unesco no ha tenido conocimiento de sus alegaciones, pues, a tenor de los términos de su propio informe, el organismo internacional ha tenido acceso a toda la documentación que ha considerado necesaria, aportada por De la Hoz ante Icomos España", sentenciaron fuentes de la Consejería.

Ayer también, el teniente de alcalde delegado de Presidencia del Ayuntamiento de la ciudad, Emilio Aumente, manifestó que "si hay licencia inmediata" para la apertura de la segunda puerta, no cree que "haya problema" en que se pueda abrir para esta Semana Santa, de cara al paso de hermandades y cofradías.