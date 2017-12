Kilos y kilos de solidaridad

La mañana amaneció bien fría y la temperatura se calentó poco a lo largo del día. Los carritos de la compra eran un ir y venir de pizzas, salmón, leche, café… pero hacer la compra ayer no era como un día cualquiera. En 150 supermercados de toda la provincia se distribuyeron la mitad de los 3.000 voluntarios con los que este año cuenta el Banco de Alimentos Medina Azahara para la que es ya su quinta Gran Recogida. A nivel nacional, este organismo nació en 1996 pero no fue hasta bien entrada la crisis cuando se pusieron manos a la obra para ayudar a toda esas familias que, por la coyuntura económica, no tenían los servicios básicos para afrontar el día. En los inicios, lo más demandado por el Banco de Alimentos eran los alimentos infantiles, unos de los productos más caros de la cesta de la compra. También aceite, azúcar, alimentos no perecederos y todo lo que los cordobeses puedan dar. Y es que, aunque ya haya pasado lo peor de la crisis, las consecuencias siguen notándose.

Este año, el Banco de Alimentos cordobés se ha marcado el reto de recolectar hasta 300.000 kilos de comida y visto lo visto ayer, es complicado no llegar a ese objetivo.

La institución cuenta con 3.000 voluntarios distribuidos en 150 supermercados

En los 150 supermercados por los que se distribuyen los miles de voluntarios el Banco de Alimentos ha colocado grandes cajas y a la entrada de cada una de estas superficies los voluntarios entregan una bolsa a los clientes para que se done en la medida de lo posible. Además, muchas de las tiendas han dispuesto pequeños espacios junto a las cajas donde hay aceite, leche infantil o latas de conserva para que si algún despistado se ha olvidado de echar algo a la bolsa, colabore. Este fue el caso de María Trujillo, que casi todas las mañanas va a un céntrico supermercado a hacer pequeñas compras porque, como comenta, a su edad no puede cargar mucho. "Siempre colaboro en lo que puedo", explicaba esta señora tras colocar en la caja, además de servilletas, detergente y algo de carne, un paquete con seis briks de leche para entregar a los voluntarios. Una de las cajeras comentaba además que el supermercado suele hacer una donación más grande directamente para la institución.

La fecha elegida por el Banco de Alimentos para esta quinta Gran Recogida no es una casualidad. A las puertas de la Navidad, la institución siempre suele organizar esta campaña, si bien otros años se ha celebrado a finales de noviembre. Pero, como explicó en su día el coordinador de la campaña, Joaquín Cabello, es mejor ponerla a final de mes porque la gente tiene más liquidez económica.

El objetivo además es que en fechas tan señaladas como estas nadie se quede, como mínimo, sin algo que comer en las fiestas. De ahí que muchos de los cordobeses que participan también entreguen platos como pavo envasado al vacío o pescado en conserva, que nunca viene mal.

Esta Gran Recogida continuará también durante todo el día de hoy con la otra mitad de esos 3.000 voluntarios. Ahora le toca a los cordobeses demostrar que les sobra solidaridad para que ningún paisano se quede sin su particular menú de Navidad.