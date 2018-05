Kilómetros de devoción

Desde Zúrich (Suiza) hasta Córdoba hay casi 2.500 kilómetros y esa es la distancia que recorren cada año en avión Argeme Barroso y su marido para hacer el camino hasta El Rocío desde la capital. El matrimonio, que reside en la ciudad suiza desde hace 40 años acude a esta cita desde 2008 "y siempre desde Córdoba", según cuenta Barroso. "Tenemos casa en Valencia, pero desde allí sólo van un día andando y, como mi marido es de Córdoba, decidimos hacer el camino desde aquí", relata. Barroso, cacereña de nacimiento, tiene 57 años, trabaja en Zúrich y comienza con los preparativos del camino en febrero. Sostiene que los tres primeros días "son los más difíciles" y reconoce que "mucha gente se prepara antes caminando". Sin embargo, asegura que eso de prepararse con antelación "no te vale de mucho, porque lo que vale para seguir adelante es el corazón y la cabeza".

Barroso también recuerda que aquella primera incursión en el camino hasta la aldea almonteña en 2008 no fue del todo bien y "sólo hice una parte porque me hice año en los pies, hasta que decidimos comprarnos unas zapatillas de senderismo". Desde entonces, sus pies no sufren durante la peregrinación.

Este matrimonio devoto de la Virgen del Rocío es un ejemplo de las más de 200 personas que ayer iniciaron el camino desde la iglesia de San Pablo. El mismo que por primera vez hace este año Rosa Flores por "una promesa" con su hija, Rocío Murillo. Rosa Flores trabaja en el Hospital Reina Sofía y para poder ir hasta El Rocío ha tenido que pedir "días de asuntos propios" y cuenta también que fue su abuelo materno el que le inculcó la devoción hacia la Virgen del Rocío. "Estoy muy concienciada de que el camino es muy duro, ya que cada día vamos a caminar entre 30 o 40 kilómetros", indica y confiesa que uno de sus temores es no poder acabar el camino "por algo que pase y no poder ver a la Virgen". A pesar de que ni siquiera ha concluido el camino de 2018, Rosa avanza que su intención "es repetir cada año el camino".

Más de 200 romeros, 17 carretas y otras tantas carriolas, así como unos 70 caballos forman parte de la comitiva, de la que se hará cargo durante los próximos nueve días Rocío Jarabo, la primera alcaldesa de carretas de la historia de la hermandad del Rocío de Córdoba. Un cargo, señala, "de una gran responsabilidad", puesto que se encarga de que no falte ningún detalle a lo largo del camino y "ver dónde se duerme cada día". Para Jarabo, que este es el sexto año de su vida en el que se enfrenta al camino del Rocío, la parte más difícil "son los primeros días por la Campiña, porque hay menos sombra". A su juicio, son varios los momentos más importantes de todo este recorrido -un total de 244 kilómetros-, pero el que más fue la entrada ayer en la Mezquita-Catedral.

Tampoco falta desde 1991 a esta cita con la Virgen del Rocío Manuel López, actual hermano mayor de la entidad, quien confía en que este año "todo salga bien". "Es un camino muy complicado y difícil", considera, al tiempo que apunta que una de las novedades de este año ha sido el estreno de las dos columnas traseras de la carreta principal y la preparación de una carriola para los jóvenes de la hermandad.

La peregrinación de la hermandad cordobesa -que contó con la despedida de dirigentes institucionales justo en la entrada del Ayuntamiento- contará con el apoyo de los voluntarios de Protección Civil del Ayuntamiento de Córdoba, Guadalcázar y La Carlota que acompañarán a la comitiva hasta Écija, donde tomará el relevo el Servicio de Protección Civil de Sevilla. Está previsto que durante el jueves y el viernes, el itinerario discurra por la provincia de Córdoba y el sábado los romeros entren en la provincia de Sevilla.