La Junta transmite "tranquilidad" a los parcelistas de Medina Azahara

El consejero de Cultura, Miguel Ángel Vázquez, manifestó ayer que "hay que dar tranquilidad a los ciudadanos que viven" en las parcelas del entorno de Medina Azahara y destacó que "la obligación de esta administración será reducir el impacto visual a partir de una pantalla vegetal (de árboles o cualquier tipo de elemento natural), como ya estaba previsto". En esa línea, aseveró que "en absoluto" la Junta va a tomar alguna medida con las construcciones ilegales, que "llevan muchos años sin crecer" y que, según el informe del Icomos (órgano asesor de la Unesco), son una "amenaza" para la conservación del conjunto arqueológico, cuya declaración como Patrimonio Mundial podría producirse en la cumbre de Baréin.

El consejero -que realizó estas declaraciones en los actos de adhesión al manifiesto Enamorados de la ciudad que brilla por parte de alcaldes de la provincia y de la asociación Pide Taxi Córdoba- destacó que la creación de una pantalla vegetal que aísle a la ciudad califal de las parcelas de su entorno "es un proceso que no será inmediato, habrá que espaciarlo en el tiempo". Así, indicó que "la Unesco da una serie de recomendaciones y un plazo para ejecutarlas porque una vez que se consigue la declaración de Patrimonio Mundial no es definitiva, hay que ir renovándola", por lo que hay "obligaciones que contraemos a futuro, que lógicamente las vamos a llevar a cabo todas y dentro del plazo que nos marque la Unesco", entre ellas "reducir el impacto visual de las parcelaciones".

El Ayuntamiento estudia la ampliación de la comunicación por transporte público

Por otra parte, respecto a la firma del convenio con la World Monuments Fund para la restauración del Salón Rico, Vázquez incidió en que es "un proceso lento; estamos culminando la primera fase y, a partir de ahí, esperemos que a la vuelta del verano podamos abordarlo". Otra de las actuaciones anunciadas en el conjunto arqueológico por la Junta es la mejora de la accesibilidad, que implicará un cambio en el orden de la visita al conjunto arqueológico, de forma que el recorrido comenzaría por "la puerta principal de la ciudad y no por la parte trasera del palacio, como se hace actualmente".

El titular de Cultura explicó que el equipo de la Consejería y la dirección del conjunto arqueológico "están trabajando para decidir un recorrido que mejore la accesibilidad y que respete el pavimento porque tenemos una recomendación por parte de la Unesco de respetar el pavimento original", es decir, que el itinerario deberá garantizar "la protección de los valores patrimoniales". Esto obligaría "previsiblemente" al cambio en el orden de la visita, que iría desde el museo hasta la puerta principal.

En el aspecto de la inversión en caso de que Medina Azahara sea declarada Patrimonio Mundial, el consejero aseguró que "haremos un plan director muy similar al que acabamos de presentar en los dólmenes de Antequera, que será una garantía de hoja de ruta y actuación para la conservación, protección e investigación en torno a Medina Azahara" pero esto "será a posteriori y será una de las obligaciones y compromisos que nos exigirá la Unesco".

Por otro lado y antes de la firma del manifiesto por parte de 63 alcaldes de la provincia, el presidente de la Diputación, Antonio Ruiz, resaltó que "hoy están aquí los representantes más directos de la ciudadanía, de los municipios, mostrando ese respaldo a este proyecto y comprometiéndonos todos". Además, añadió que "por parte de la Diputación hemos adquirido el compromiso de mejorar el acceso, sobre todo en esa parte de la carretera de Palma del Río hasta el museo, y ahí estamos con el proyecto para que sea una realidad lo antes posible".

Por último, la alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio, manifestó respecto a la mejora de las comunicaciones con el yacimiento, que dicha iniciativa se enmarca dentro de "esa apuesta que estamos haciendo de comunicar con transporte público y que no sólo sea un único medio de transporte el que puedan utilizar quienes no pueden desplazarse con su vehículo particular". Así, agregó que "la concesión en el ámbito de la periferia se hace desde Aucorsa y estamos valorando, a partir del mes de septiembre, poder ampliar algo más los servicios que se prestan en este sentido".