La Junta reduce en más de 19 millones la deuda con la Universidad desde 2014

El último día de 2014, la Junta de Andalucía debía a la Universidad de Córdoba (UCO) algo más de 30,5 millones de euros, una cifra que al cierre del año pasado y, con carácter provisional, se ha reducido hasta los 11,2 millones de euros, es decir, algo más de 19 millones de euros en este tiempo. No obstante, del actual déficit que mantiene el Ejecutivo autonómico con la institución universitaria sólo están reconocidos más de nueve millones de euros, una cuantía que se prevé que la Junta la abone a lo largo del año, mientras que el resto -algo más de dos millones de euros- no está documentada. Esto significa que el resto del pasivo de la Junta que adeuda a la Universidad no está regulado o contabilizado formalmente.

Éstas fueron algunas de las cifras que destacó ayer el rector de la UCO, José Carlos Gómez Villamandos, tras la celebración del claustro, en el que expuso que el plago medio de pago a proveedores de la institución también se ha reducido en el último año, al pasar de los 55,8 días de 2015 a los 25,29 del pasado ejercicio. En el lado económico de su informe, el rector también expuso que a lo largo del año pasado la UCO ha aprobado un reglamento de patrimonio y que la Universidad ha sido la primera de España en utilizar la licitación electrónica. Otro de los puntos que incluyó en su presentación fue la puesta en marcha de la unidad de control de subvenciones y la consolidación de la gestión de la factura electrónica. El informe refleja también que en el caso de la inspección del IVA "se mantienen las negociaciones, pero el acuerdo es difícil".

Gómez Villamandos hizo referencia a la plantilla universitaria y reconoció que desde 2010 se han perdido hasta un centenar de profesores. Una situación, además, agravada por la tasa de reposición que se impuso desde el Gobierno, la aplicación de los recortes en la Administración pública y las jubilaciones, además de prejubilaciones, que se produjeron en esos años. "Estamos muy lejos de las cifras de profesorado de 2010", reconoció. Según las previsiones que maneja la UCO y que el rector ofreció en su presentación, hasta 2109 se estima la jubilación de hasta 70 profesores más. Así, indicó que una de las mayores preocupaciones del actual gobierno de la institución académica es garantizar el relevo generacional "que permita mirar al futuro de la institución con las mínimas garantías de calidad que merece".

A pesar de ello, el rector detalló que se están estableciendo mecanismos para poder estabilizar al personal y cubrir necesidades mediante figuras estables, y dar a cada tipo de plaza ordinaria y no ordinaria de personal docente Investigador su auténtico valor y lugar, "siendo utilizadas para lo que fueron creadas y tratando de reconducirlas a su condición". Para ello, recordó, el pasado curso se convocaron 55 plazas de ayudante doctor, 16 de profesor asociado y 23 de profesor sustituto interino. También se refirió al personal de administración y servicios y recordó que a lo largo del pasado año se ha desarrollado la negociación sobre la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo cuya redacción definitiva se espera concluya en un par de meses.