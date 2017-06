La Junta reclama al Gobierno que declare el Cercanías de servicio público

El consejero de Fomento y Vivienda, Felipe López, pidió ayer en Comisión Parlamentaria al Gobierno central que declare el recorrido del Cercanías de Córdoba como Obligación de Servicio Público, un reconocimiento que ya ha hecho con otros transportes en otros puntos de la geografía nacional. El consejero aclaró que "la Junta de Andalucía no rehuirá en su corresponsabilidad en la puesta en marcha de este proyecto, por eso hemos ofrecido nuestra participación en la financiación del déficit de explotación del futuro servicio".

Durante su intervención, López insistió en que "no debemos renunciar a que el Ministerio realice esa declaración", "No obstante, si no se pudiera obtener, la Junta asumirá el 40% del déficit de explotación", dijo. Añadió que "la Consejería está realizando un análisis de prospección para conocer la demanda potencial del servicio en los núcleos de Villarrubia y Alcolea".

El titular de Fomento y Vivienda subrayó que el impulso de esta nueva infraestructura de transporte público se fundamenta en la necesidad de mejorar la articulación territorial de un término municipal muy extenso con problemas de vertebración entre el núcleo urbano central y el resto, así como de favorecer la conexión entre la capital y las localidades del Valle del Guadalquivir y de conectar con equipamientos básicos de interés público. "Se trata de una solución de transporte ferroviario rápido y sostenible acorde a las necesidades de movilidad en el área metropolitana", aclaró. Por otro lado, López ha explicado que desde la Junta se ha solicitado al Ministerio la inclusión de dos estaciones; la de Villarrubia y la del Parque Joyero, que permitirán dar una respuesta adecuada a la demanda. "Es necesario buscar la racionalidad en el uso de los recursos públicos", apuntó el consejero.

La puesta en marcha de esta infraestructura se haría por fases, abarcando la puesta en servicio de manera inminente del trazado urbano, con la conexión ferroviaria con los núcleos de Alcolea y Villarrubia. Posteriormente, se debería afrontar una segunda fase que extendería el recorrido por el valle del Guadalquivir para unir los municipios de Palma del Río y Villa del Río.