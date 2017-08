La Junta prevé abrir el nuevo centro de salud de la Avenida de América en 2019

Luna insiste en que la sede de la Delegación Salud es accesible

La delegada de Salud de la Junta en Córdoba, María de los Ángeles Luna, se defendió ayer de los ataques de varios partidos y asociaciones que incluso han llegado a pedir su dimisión por considerar que la sede de su delegación no es accesible para personas con movilidad reducida. Luna insistió, como ya hiciera en su momento, en que el edificio sí es accesible e incluso aseguró que ella ha recibido en su despacho a numerosas personas con movilidad reducida, algunas en silla de ruedas, y añadió que éstas no han tenido ningún problema para acceder al interior. La delegada territorial de Salud se dirigió directamente a Podemos, y más concretamente a su parlamentario andaluz por Córdoba, David Moscoso, a quien aconsejó que no haga "calificativos personales" y para quien se puso a "su entera disposición" para informarse de la situación. Con ello, Luna volvió a repetir que la única actuación que se tiene que realizar es en la vía pública e insistió en que ya se ha remitido un escrito a la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU), al que no han obtenido contestación, donde solicitan que se acometa dicha obra. La Red de Madres y Padres Solidarios (Remps) y la Federación Centro de Referencia de Enfermedades Raras (Craer) han sido algunos de los colectivos que han solicitado la dimisión de Luna.