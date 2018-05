La Junta multa con 30.000 euros a Recicor por incumplir la autorización

La Junta de Andalucía ha concluido el expediente sancionador que abrió a la empresa Recicor XXI SL por incumplimiento de las condiciones de la Autorización Ambiental Integrada (AAI) que le concedió para la planta de reciclaje, situada en el término municipal de Córdoba, que ardió en octubre pasado, y le ha impuesto una multa de 30.001 euros, además de imponerle el cese de actividad en la celda incendiada.

Según fuentes de la Delegación de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, como resultado del citado procedimiento administrativo sancionador abierto a raíz del incendio que se produjo el 8 de octubre en la planta de valorización de reciclaje, situada en la carretera A-3051 (Córdoba-Guadalcázar), se ha dictado la citada resolución, en la que "se impone a la empresa responsable una multa pecuniaria por importe de 30.001 euros". La multa viene motivada "por la comisión de dos infracciones administrativas, una de ellas por incumplimiento de los condicionantes impuestos en la Autorización Ambiental Integrada, y otra por incurrir en demora no justificada en la aportación de documentos solicitados por la Administración en el ejercicio de sus funciones".

La extinción de las llamas no estuvo completa hasta cuatro días después del fuego

Igualmente, según las mismas fuentes, se ha impuesto a la empresa "una obligación accesoria", consistente en "el mantenimiento del cese de actividad de vertido en la celda incendiada, permitiéndose únicamente la adopción de las medidas de seguridad que sean necesarias para evitar una reactivación del fuego".

El incendio en Recicor originó una gran columna de humo que se vio en buena parte de la capital durante aquella jornada y las llamas hizo que todos los bomberos que estaban de servicio aquel domingo trabajaron en su extinción. Hasta el lugar de los hechos también acudieron en apoyo a las tareas de extinción un técnico de Medio Ambiente y efectivos del Infoca.

El suceso provocó, además, un cruce de declaraciones a costa de la licencia administrativa de la empresa entre el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía. Es más, la Delegación de Medio Ambiente recordó una semana después del incendio que ésta "otorga la autorización ambiental integrada; no entramos en aspectos como la licencia de actividad". El delegado del ramo, Francisco de Paula Algar señaló entonces que "todas las resoluciones ambientales se publican en la web de la Consejería para que se puedan presentar recursos y se le comunica a los ayuntamientos competentes y si no hay recursos, pues se concede" y añadió que "esa autorización no es por sí sola suficiente para ejercer la actividad".

En noviembre del año pasado, por su parte, la Gerencia de Urbanismo notificó a la planta de reciclaje Recicor que suspende "cautelarmente la actividad" que excede la licencia de apertura que se le concedió en mayo de 2010 y que tiene que ver tanto con los elementos que se almacenan como con el volumen.

Los bomberos tardaron varias días en sofocar las llamas, ya que el agua no ayudaba tanto a la sofocación del fuego; no fue hasta el 12 de octubre hasta que se dio por extinguido. La principal causa fue que los materiales que ardieron eran en su mayoría plásticos, lo que no permitía la permeabilidad del líquido y no se conseguía el objetivo.