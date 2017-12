La Junta lanza la campaña para fomentar la adquisición de juguetes no sexistas

La Navidad es para muchos niños la etapa del año en la que reciben más regalos y juguetes. Por ello, la Junta pone en marcha cada año una campaña para fomentar entre las familias la adquisición de juegos no sexistas, que presentó ayer la delegada de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta, María Ángeles Luna. El título de la campaña de este año es Eljuego y el juguete no sexista y no violento 2017-2018, una iniciativa que cada año lanza el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM).

La campaña, bajo el lema En la infancia comienza el juego, pone este año el acento, según Luna, "en la importancia de la elección de los juguetes por parte de las familias para ayudar a los menores a ser lo que quieran ser". Así, la delegada insistió en que los juguetes son los medios a través de los cuales "las niñas y los niños aprenden a relacionarse, a socializarse, a adoptar normas y roles de conducta y a desarrollar sus gustos, construyendo así las personas que serán en un futuro". Por ello, recordó la necesidad de elegir juguetes que ayuden a promover la capacidad personal de cada menor, sin distinción de género.

La campaña cuenta también de un spot de televisión que se emite en horario infantil para contrarrestar "el bombardeo publicitario". El anuncio se complementa con una cuña en radio y la difusión en redes sociales y en los canales de la Consejería de Educación, así como del decálogo del juego y el juguete no sexista y no violento, que será utilizado en las aulas como material didáctico.

La coordinadora provincial del IAM, Ana Díaz, por su parte, animó a la elección de juegos para cooperar y compartir espacios, especialmente los domésticos en el caso de los niños. "Si queremos que nuestras niñas lleguen a ser lo que quieran ser, no les limitemos solo a juegos que les enseñen las tareas de los cuidados", subrayó y añadió que "si queremos que nuestros niños sean hombres que se corresponsabilicen, permitamos entonces que jueguen a cuidar de bebés o a cocinar". Según la coordinadora, las compras navideñas acaparan el 70% de las ventas anuales de juegos y juguetes, lo que significa que "nuestras niñas y niños jugarán durante todo el año con los juguetes que elijamos ahora, por lo que la elección debe estar bien reflexionada y ajena a la presión publicitaria de esta época del año".