La Junta espera un verano con más turistas y más dispuestos a gastar

El consejero de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Fernández, afirmó ayer que las previsiones que maneja el Gobierno regional es que va a haber "un buen verano" turístico en la región, en el que "no sólo se va a incrementar el número de turistas, sino que van a gastar más". En declaraciones a los periodistas durante su visita a la Confederación de Empresarios (CECO), Fernández basó su predicción para el verano en la tendencia experimentada durante el primer cuatrimestre del año, en el que subieron las visitas a nivel internacional, y en que hay "nuevas rutas aéreas y muchas más plazas". "Vamos a tener un buen verano que se va a repartir por toda Andalucía, no sólo en sitios clásicos como la Costa del Sol o la Costa de Cádiz", afirmó el consejero, que apuntó que "no tiene que ser el número de turistas lo que preocupe", sino que éstos "gasten más, generen más movimiento económico y eso genere empleo de calidad y estable".

Con respecto a la estacionalidad, aprovechó su visita a Córdoba para sugerir la puesta en marcha de oferta turística orientada a las noches en la ciudad, capaz de generar pernoctaciones y que consiga suprimir los rigores del calor. Fernández especificó que esto implica una colaboración y proyectar unas actividades para luchar contra una estacionalidad que en Córdoba se centra en el verano, "porque el resto del año si tiene una ocupación mínima que permite tener la oferta".

A este respecto, apostó por "buscar que no haya turistas excursionistas, sino turistas que vengan a quedarse el mayor tiempo posible", tanto en la capital como en la provincia.

Por último y respecto al Plan Turístico de Grandes Ciudades, el consejero subrayó que, más allá de "mensajes confusos" que se estén dando al respecto, sí que "hay un diálogo fluido" para su desarrollo, entre la Junta y el Ayuntamiento, de forma que para cuando concluya, en marzo de 2018, la prórroga dada por la Junta al Consistorio para la ejecución de los proyectos incluidos en el plan, se haya logrado que "el máximo posible de obras terminadas".