Junta y empresarios pactan intensificar la inspección de apartamentos turísticos

"Queremos que se inspeccione y que nos inspeccionen. Es la mejor garantía para los usuarios". Así de contundente se mostró ayer el presidente de la Asociación de Empresarios Hoteleros de Córdoba (Aehcor), Manuel Fragero, tras el encuentro mantenido con la Junta de Andalucía en el que tanto la administración autonómica como los empresarios coincidieron en la necesidad de aumentar los controles sobre los apartamentos y viviendas con fines turísticos de Córdoba. Esta cita se enmarca en los contactos habituales entre la Delegación de Turismo en la provincia y Aehcor, si bien en esta ocasión se ha hecho especial hincapié en la vigilancia sobre este tipo de establecimientos. Fragero calificó como "fantástico" para el sector que la Junta decida mejorar esos controles y confió en que se traduzca en una ampliación en el cuerpo de inspectores.

Mientras, el delegado de Cultura, Turismo y Deporte, Francisco Alcalde, indicó que actualmente son tres los funcionarios que se dedican a esta tareas y que próximamente se ocupará una de las plazas vacantes, por lo que esa "intensificación de las inspecciones" será posible cuando se amplíe la plantilla próximamente. Alcalde fue claro al asegurar que "para encauzar la problemática que están originado la competencia desleal, el intrusismo y la clandestinidad en la explotación de viviendas con fines turísticos, la Junta intensificará su línea de inspección, contando con la colaboración de Aehcor en el intercambio de información para combatir posibles irregularidades".

Francisco Alcalde considera prioritario combatir el intrusismo y la clandestinidad

Para los hoteleros cordobeses, "los que no hagan las cosas bien no deben estar en el mercado", por lo que abogó por mejorar esas revisiones de apartamentos turísticos como garantía de "calidad, que es lo que perseguimos todos", indicó Fragero, quien coincidió con el delegado territorial en que la oferta irregular de este tipo de alojamientos no es un problema grave en Córdoba, "sobre todo en verano", pero que hay que poner las bases para que se regularicen. De hecho, ambas entidades evaluaron detalladamente el Decreto 28/2016 regulador de viviendas con fines turísticos, después de más de un año de su entrada en vigor. Tanto la Junta como Aehcor coincidieron en que la norma preserva los derechos de los usuarios y consumidores de estos servicios turísticos, ya que contempla la exigencia de requisitos básicos que garantizan su confort y seguridad. La garantía de la seguridad pública es otro aspecto valorado, al exigir a los propietarios un registro documental e informativo de los huéspedes alojados. Durante el encuentro también se valoró de manera positiva la promulgación del decreto, "para evitar situaciones de fraude, intrusismo, clandestinidad y competencia desleal, con el fin último de ofrecer un destino de calidad, al estar este sector totalmente desregulado antes de la normativa".

Alcalde recordó que son ya más de 40 los establecimientos en la provincia que cuentan con el visto bueno para operar tras este decreto y que pese al volumen de peticiones existente se trabaja para que "trabajen con todas las garantías". El delegado apuntó que "aquí no tenemos los problemas de turismofobia o de exceso de alojamientos como en otros sitios, por lo que nuestra posición es la de seguir trabajando de la mano del sector para frenar la clandestinidad y el intrusismo".

El encuentro celebrado tendrá su continuidad con la celebración de nuevas reuniones, de carácter más técnico y específico, en periodos mensuales, como instrumento eficaz para ir solventando y mejorando las diferentes situaciones que plantee la asociación, señalaron desde la Junta de Andalucía.

En Córdoba ya se han inscrito más de 300 viviendas destinadas a acoger a visitantes. Fue en mayo de 2016 año cuando entró en vigor el decreto que regula este tipo de alojamientos y que tiene como finalidad integrar a estas viviendas dentro de la oferta reglada y evitar competencia desleal.