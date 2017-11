La Junta afirma que desconoce el plan de puertas de cristal para la Mezquita

El consejero de Cultura de la Junta de Andalucía, Miguel Ángel Vázquez, advirtió ayer de que cualquier cambio en el proyecto "autorizado" para la puerta-celosía de la nave 17 de la Mezquita-Catedral de Córdoba debe ser estudiado por técnicos de la administración. Vázquez hizo estas declaraciones ante la Comisión de Cultura del Parlamento y se refirió así a la intención que tiene el Cabildo Catedralicio de colocar una puerta de cristal y abatible en el espacio que ha quedado abierto tras la retirada de la celosía de Rafael de la Hoz. "Existe un proyecto autorizado con todas las garantías", ya que contó con el informe favorable de la Comisión Provincial de Patrimonio y se elevó consulta a la Unesco, que "también autorizó el proyecto", expuso el consejero, entendiéndose así que se refirió al proyecto inicial, aquel en el que el Cabildo anunciaba que retiraría la celosía para después sustituirla por una abatible.

El consejero explicó que no existe "ninguna información oficial sobre el cambio en el proyecto", ni consta "ninguna petición del Cabildo Catedral para realizar otra intervención diferente a la que está autorizada". De ser así, añadió, la Junta aplicaría "la Ley de Patrimonio", de tal forma que el Cabildo tendría que presentar un modificado del proyecto, que "sería estudiado por los técnicos de la Delegación y sometido al informe de la Comisión Provincial de Patrimonio, como es preceptivo".

El Cabildo retiró la celosía, entre otras cosas, para favorecer la carrera oficial en el entorno y en la propia Mezquita-Catedral; desde que esto pasó, no se ha vuelto a cubrir el vano.

Lo que el órgano catedralicio sí comenzó a ejecutar fueron los diferentes estudios arqueológicos, o catas, necesarios para colocar un elemento en la puerta 17 del monumento. Fue durante estas catas cuando los operarios encontraron restos arqueológicos y también cuando se constató que el peso de la celosía había estado ejerciendo fuerza sobre el muro norte de la Mezquita. En este caso, el Cabildo ya ha emitido los datos arqueológicos a la Comisión de Patrimonio, órgano de la Junta encargado de dictaminar un informe, que además es preceptivo. También fue ayer cuando el consejero de Cultura afirmó que ese informe ya ha sido aprobado y que el mismo establece la obligación de conservar los pavimentos emirales que se han hallado.

En cuanto a la reacción del Cabildo ante las declaraciones de la Junta, fuentes del órgano catedralicio aseguraron a el Día que "no se ha presentado ningún proyecto" sobre el objetivo de colocar una puerta de cristal abatible en el vano. Según el Cabildo, el proyecto al que se remitió el consejero es el inicial, el de retirada de la celosía, un documento donde no aparecía esta nueva idea. Eso sí, en ese mismo informe primero sí se hablaba de que cuando se retirara la celosía se pretendía colocar otra, en este caso de madera y abatible. Desde la institución que controla la Mezquita insistieron en esta idea, en que no se ha presentado proyecto alguno y añadieron que lo único que sí se ha entregado es el informe sobre las catas.