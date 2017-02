La Junta defiende su gestión en Rabanales 21 y carga contra el PP

La Junta de Andalucía rompió ayer su silencio ante la polémica por la tramitación urbanística referente al uso comercial en el parque Rabanales 21 y lo hizo para defender su gestión y cargar contra el PP, que acusó a la administración autonómica de bloquear el proyecto. A través de un comunicado, la Delegación de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio aclaró que el informe en el que plantea dudas sobre la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para permitir la ubicación de la gran superficie Rabanales Plaza "es preceptivo y no vinculante" y que todas las indicaciones que se realizan "son subsanables". Eso sí, la adaptación del expediente a la ordenanza que prohibe el uso comercial en la zona "en modo alguno está resuelto en un mes", ya que se trata de una modificación de un planeamiento que, "aunque sólo sea por el trámite de información pública, ya conlleva más de un mes de plazo, más los informes sectoriales y acuerdos de aprobación", relata la Junta. La Delegación de Ordenación del Territorio, según informó, "está trabajando" con la Gerencia Municipal de Urbanismo para resolver estos asuntos.

La administración autonómica indicó que "el principal problema indicado en el informe radica en que el uso va contra el PGOU y, por tanto, no se debe aprobar". "Este extremo debió ponerse de manifiesto bajo el gobierno del Partido Popular, que fue quien inició el expediente", por lo que "cualquier retraso y puesta en peligro del proyecto corresponde al PP, que inicio el expediente con desprecio a la normativa de aplicación que no es otra que el PGOU de la ciudad", apuntaron desde la Junta. Medio Ambiente insistió en que "en ningún caso el informe es malintencionado", pues se realizó, añadieron, "desde la más estricta profesionalidad". "Sí se pueden considerar malintencionadas las declaraciones" del portavoz del PP, José María Bellido, "que con ánimo de no asumir su responsabilidad culpa a otras administraciones de su errónea actuación, planteando una solución que sí podría paralizar la innovación por un tiempo indefinido". La Junta acusó al PP de hacer "un uso partidista" de este asunto y defendió su independencia en el informe urbanístico.